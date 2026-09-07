Diversificación y cambio climático: retos de Espino al frente de Canal de Panamá

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Al Canal de Panamá lo alimentan los lagos artificiales de Gatún (1913) y Alhajuela (1935), y en las últimas décadas su cuenca hidrográfica ha enfrentado fuertes sequías a causa de El Niño, que ha obligado a reducir tránsitos y calado -la parte sumergida del barco-, con impactos en el comercio mundial y en las cuentas de la vía.

Por Agencia EFE Ilya Espino de Marotta hizo historia al convertirse en la primera mujer en asumir las riendas del Canal de Panamá, una vía relevante del comercio mundial que enfrenta retos como la sostenibilidad hídrica en medio del cambio climático y la competitividad de la vía, entre otros. Espino de Marotta, con más de 40 años de carrera en el Canal, ya lideró las obras de la ampliación, un tercer carril inaugurado en junio de 2016 por el que pasan buques con el triple de carga de los que cruzan las esclusas centenarias y que ahora representa más del 50 % de los ingresos del paso que enlaza el Atlántico y el Pacífico.

Estos son los principales retos que afronta el Canal de Panamá, por el que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial, como explicó Espino de Marotta: 1. Cambio climático "El reto más importante es el cambio climático", que aunque es un fenómeno mundial, "impacta significativamente" al Canal de Panamá, porque "depende del agua y de la lluvia", afirmó Espino de Marotta. Al Canal de Panamá lo alimentan los lagos artificiales de Gatún (1913) y Alhajuela (1935), y en las últimas décadas su cuenca hidrográfica ha enfrentado fuertes sequías a causa de El Niño, que ha obligado a reducir tránsitos y calado -la parte sumergida del barco-, con impactos en el comercio mundial y en las cuentas de la vía. Ahora mismo hay una restricción de tránsito vigente - 34 diarios de una media de 36 - y de calado - 48 pies de un máximo de 50 - debido a un déficit de lluvias del 34 % en la cuenca hidrográfica del Canal entre mayo y agosto pasados. La previsión es que la situación empeore en el verano, que va de enero a abril.