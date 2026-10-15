Canal de Panamá sube a 33 tránsitos diarios tras aumento de las lluvias

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El tránsito de buques por las esclusas neopanamax, la ampliación operativa desde junio de 2016 que acoge naves con más del triple de carga que las centenarias esclusas panamax, regresará a su promedio normal de 10 diarios luego de que fuera reducido a nueve desde el pasado 3 de septiembre.

Por Agencia EFE El Canal de Panamá elevó a 33 los tránsitos diarios por la vía interoceánica, uno más que los que había hasta ahora -el promedio habitual es de 36-, tras una mejora en el régimen de lluvias que decayó por el fenómeno climático de El Niño y llevó a restringir el paso semanas atrás. A partir de hoy rige la medida anunciada por el Canal a las Navieras el 28 de septiembre pasado.

El tránsito de buques por las esclusas neopanamax, la ampliación operativa desde junio de 2016 que acoge naves con más del triple de carga que las centenarias esclusas panamax, regresará a su promedio normal de 10 diarios luego de que fuera reducido a nueve desde el pasado 3 de septiembre. Por la esclusas panamax seguirán pasando 23 naves al día, tres menos que el promedio normal de 26, para "un total de 33 cupos diarios (de tránsito), con base en el nivel actual y proyectado del lago Gatún", el principal de los dos que alimenta al paso navegable. El otro es el lago Alhajuela. El Canal, único de agua dulce y por el que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial, desde el 28 de septiembre pasado elevó también a 14,94 metros o 49 pies el calado para los barcos que transiten por las esclusas neopanamax.