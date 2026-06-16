Canal de Panamá reacondiciona las esclusas centenarias de Gatún

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Los trabajos iniciados - que se prolongarán varios días - se realizan en cámara seca, es decir, vaciada de forma temporal para permitir el acceso seguro a estructuras y componentes que normalmente permanecen bajo el agua.

Por Agencia EFE Las esclusas centenarias de Gatún, en el Canal de Panamá, son sometidas a obras de reacondicionamiento que incluyen la sustitución de unas válvulas, en el marco del programa de mantenimiento general de la vía interoceánica que involucra más de US$500 millones anuales. El Canal de Panamá, por donde pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial, cuenta con cinco esclusas: tres centenarias - operativas desde agosto de 1914 -y dos de la ampliación construida durante unos ocho años y en servicio desde el 26 de junio de 2016.

Los trabajos iniciados - que se prolongarán varios días - se realizan en cámara seca, es decir, vaciada de forma temporal para permitir el acceso seguro a estructuras y componentes que normalmente permanecen bajo el agua. El mantenimiento de cámara seca "se desarrolla aproximadamente una vez al año en distintas cámaras de esclusas, siguiendo una planificación cuidadosamente coordinada que permite efectuar los trabajos sin afectar la continuidad del tránsito de buques por la vía", dijo el Canal en un comunicado. El Canal cuenta con un total de 14 cámaras, 12 de las cuales están en las esclusas centenarias y conocidas como panamax. Estas cámaras miden cada una 304,8 metros de largo y 33,5 de ancho, y son necesarios 101.000 metros cúbicos de agua para llenarlas, de acuerdo con la información oficial. Hay 46 compuertas de bisagra en el Canal inaugurado en 1914. Estas tienen un tamaño de 65 pies (19,8 metros) de ancho y 7 pies (2,1 metros) de grosor. Sin embargo, la altura varía de 47 (14,32 metros) a 82 pies (24,9 metros) dependiendo de su posición.