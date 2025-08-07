Caravana migrante parte del sur de México pero ya no busca llegar a EEUU

Por EFE
Cientos de migrantes partieron este miércoles en una nueva caravana desde la frontera sur de México, en busca de llegar al norte del país, donde esperan regularizar sus documentos, para poder viajar a Canadá u otros países que ofrecen trabajo, ante el endurecimiento de las medidas migratorias por parte de EEUU.
“Queremos llegar a Monterrey porque la embajada de Canadá y Alemania nos está dando visa para trabajar y para ir a poblar sus ciudades”, señaló a EFE Maydali Barajo, una migrante proveniente de Cuba, que viaja con su nieto.
Este contingente está compuesto en su mayoría por cubanos entre mujeres, hombres, personas de la tercera edad y niños que emprenden este viaje sobre la carretera federal 200 a pesar de los riesgos y peligros.
Esto, luego de su estancia en Tapachula, Chiapas, donde llevaban varios meses esperando una resolución de solicitud de asilo sin éxito.
Previo a su salida, el padre Heyman Vázquez Medina, párroco de San Andrés Apóstol en Ciudad Hidalgo, Chiapas, realizó una oración con los migrantes y les pidió que permanezcan unidos en su camino rumbo a su próximo destino.
Señaló que los migrantes buscan llegar a una ciudad para poder trabajar y tener una mejor calidad de vida y vivir con dignidad, pero lamentó que las autoridades los amedrentan para evitar movilizaciones.
“Es una manera de decirles: "Te vamos a detener", de asustarlos y de amedrentarlos para que no se animen a salir, los migrantes están decididos, es bueno, positivo que salgan, que el gobierno y el mundo se dé cuenta de lo que está pasando en Chiapas”, afirmó.
El objetivo ya no es EE.UU.
Juan Ríos, migrante nicaragüense, vocero y coordinador del grupo, contó a EFE que se organizaron de forma voluntaria porque no quieren permanecer en Tapachula, aunque algunos han conseguido empleo, enfrentan jornadas laborales de 12 horas por un salario de apenas 200 pesos diarios (unos 10,75 dólares), mientras que las condiciones en los albergues son precarias.
“No tenemos destino de Estados Unidos, nuestro destino es llegar a Monterrey, porque la mayoría (quiere viajar a) Canadá, Alemania, Suiza y Australia porque están dando visa para trabajar”, aseveró.
Dijo que con ello buscan tener una vida digna pues “no somos gente delincuente, somos gente trabajadora, somos universitarios, aquí hay universitarios, doctores, enfermeros, que estamos pasando por un régimen comenzando con Cuba, Venezuela y Nicaragua”.
Autoridades detienen a principal organizador de caravana de migrantes en sur de México
Un grupo especial de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este martes al activista y coordinador del Centro de Dignificación Humana (CDH), Luis Rey Villagrán, principal organizador de una caravana de migrantes que está prevista para salir de Tapachula, en el sur de México, este miércoles por la mañana.
El arresto ocurrió luego de que ayer García Villagrán acudiera a una reunión al parque Bicentenario donde se reunió con un grupo de migrantes para ultimar los detalles de la caravana y tras anunciar el apoyo de algunas organizaciones y de la iglesia durante el camino.
De acuerdo con sus familiares, las autoridades le atribuyen al activista el delito de delincuencia organizada.
Tras el arresto, García Villagrán fue trasladado a la subdelegación de Procedimientos Penales B de la Fiscalía General de la República (FGR) estatal, donde se dieron cita algunos familiares, amigos y su defensa legal.
El activista mexicano ha sido crítico del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en la frontera sur de México y ha acompañado a decenas de caravanas de migrantes que buscan llegar al centro y el norte del país.
Por ahora hay un grupo de migrantes que han permanecido varados durante meses con el argumento de que no tienen empleo y pagan renta.