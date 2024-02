Retos para Centroamérica en 2024: ‘insuficiencia democrática’

Opinión de Norma Lezcano para Revista Estrategia & Negocios

La región de Centroamérica y República Dominicana (CARD) se convirtió en el escenario que mejor refleja una de las tendencias globales más potentes del presente: es una realidad “quebradiza”, “no lineal”, “compleja” pero al mismo tiempo “anti-frágil” (1).

Cuando el antropólogo, escritor y futurista estadounidense Jamais Cascio, creó el acrónimo BANI (2) para definir el mundo actual, probablemente no tenía en mente a la bella cintura de América Latina; sin embargo, ella es hoy un fiel reflejo de su pensamiento.

Las viejas categorías de análisis que apelan a la lógica causa-efecto, aquí ya no funcionan. Centroamérica demuestra -tal y como podemos comprobar- que el orden fiscal no garantiza bienes sociales y que el crecimiento económico no es determinante en la consolidación de las democracias. Por ello, descifrar los retos que la región tendrá por delante este 2024 demanda bucear múltiples variables para así poder aproximarnos a la esencia de su actual complejidad.