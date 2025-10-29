Guatemala será el país anfitrión de la Centroamérica Travel Market 2026

Ocio

Por revistaeyn.com Guatemala será la sede oficial de la próxima edición de la Centroamérica Travel Market (CATM 2026), el principal encuentro de promoción y comercialización turística de la región, que reúne a mayoristas internacionales, medios especializados y representantes del sector turístico público y privado aglutinado en la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA). El anuncio se realizó durante el acto de clausura de la CATM 2025, celebrada en San Pedro Sula, Honduras, en un espacio de encuentro ofrecido por Guatemala para reafirmar el compromiso regional con la integración y la cooperación turística.

La designación de Guatemala como país anfitrión refleja su compromiso sostenido con la excelencia turística y la sostenibilidad, así como su papel estratégico dentro de los esfuerzos regionales por fortalecer la competitividad y la visibilidad de Centroamérica en los principales mercados internacionales. La CATM 2026 será organizada por el Instituto Guatemalteco de Turismo, de la mano de la Cámara de Turismo de Guatemala En 2024, Guatemala cerró el año con 3,037,282 viajeros internacionales, apoyada en estrategias innovadoras de inteligencia turística basadas en big data que facilitan la toma de decisiones sobre el desarrollo de productos y la diversificación de su oferta.