China construye el doble de capacidad eólica y solar que el resto del mundo

China, además, no concedió nuevos permisos para acerías de carbón en el primer semestre de 2024, afirmó en otro informe publicado el jueves el Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea), un instituto de investigación con sede en Finlandia.

La investigación, que habla de un posible "punto de inflexión", subraya que se trata del primer semestre en el que no se han concedido permisos de este tipo desde septiembre de 2020, cuando China anunció sus compromisos de emisiones para 2030 y 2060.