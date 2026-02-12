Ciudad de Guatemala vuelve a aparecer entre las 50 más violentas del mundo de 2025

Por segundo año consecutivo, Puerto Príncipe, Haití, encabeza la lista. En 2025 registró una tasa de 197.43 homicidios por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta desde que se elabora este estudio, solo superada por la cifra histórica de Ciudad Juárez en 2010. En 2024, la capital haitiana ya ocupaba el primer puesto, aunque con una tasa considerablemente menor: 139.31.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal publicó su Ranking 2025 de las 50 ciudades más violentas del mundo, un informe que vuelve a retratar la fuerte concentración de homicidios en determinadas urbes del continente americano y que, al compararse con los datos de 2024, muestra cambios relevantes.

El segundo lugar del ranking en 2025 lo ocupa Babahoyo, Ecuador, con 166.02 homicidios por cada 100.000 habitantes. De hecho, seis de las diez ciudades más violentas del mundo son ecuatorianas este año, reflejo de la profunda crisis de violencia que atraviesa ese país sudamericano. En 2024 Ecuador tenía tres ciudades en el ranking; ahora suma siete, varias de ellas incorporadas por primera vez.

México, aunque reduce su presencia en los primeros puestos, continúa siendo el país con más ciudades dentro del listado: 17 en 2025 frente a 20 en 2024. El informe advierte que la aparente disminución no necesariamente implica una mejora estructural. Señala posibles inconsistencias y diferencias significativas entre cifras oficiales reportadas por fiscalías estatales y datos de organismos estadísticos, lo que podría distorsionar la medición real de la violencia.

Centroamérica vuelve a aparecer en el mapa. En 2024, ninguna ciudad de la región figuraba en el ranking, tras la salida de San Pedro Sula y el Distrito Central de Honduras, consideradas durante años entre las más violentas del planeta. San Pedro Sula incluso encabezó la lista entre 2011 y 2014. Ese retiro fue presentado como un hito regional.

Sin embargo, en 2025 ingresa nuevamente una ciudad centroamericana: Guatemala, capital del país del mismo nombre. El informe detalla que su posición es el 35 con una tasa de 36.89 homicidios por cada 100.000 habitantes. Su incorporación rompe la tendencia del año anterior, cuando la región había quedado fuera del listado.