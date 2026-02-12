Empresas & Management

Costa Rica: Impuesto a bebidas carbonatadas preocupa a sector empresarial

La creación de un nuevo impuesto afecta a productores nacionales, importadores y a micro, pequeñas y medianas empresas que dependen de la comercialización de estos productos, dicen gremiales.

  • Costa Rica: Impuesto a bebidas carbonatadas preocupa a sector empresarial

    El aumento en el precio final impactará el consumo, reducirá ventas y afectará la sostenibilidad de estos negocios, dicen empresarios. Foto de iStock
2026-02-12

Por revistaeyn.com

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCC) y la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) manifestaron su preocupación por la incorporación de un nuevo impuesto del 10 % a las bebidas carbonatadas.

Esta propuesta de impuesto fue introducida mediante una moción de fondo en el trámite del expediente N.° 23.566, correspondiente al proyecto de Ley de Modernización del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER).

Aggreko proyecta invertir US$216 millones en Latinoamérica en 2026

El sector empresarial advierte que este impuesto "no formaba parte del texto original del proyecto y pretende introducirse mediante una moción vía artículo 137, un mecanismo que no puede utilizarse para crear nuevos tributos, ya que vulnera principios constitucionales fundamentales como la legalidad, la congruencia legislativa, la publicidad y la no sorpresa tributaria".

Desde una perspectiva económica, agregan, la creación de este impuesto "afecta directamente" a productores nacionales, importadores y a miles de micro, pequeñas y medianas empresas, como pulperías, abastecedores, restaurantes y comercios de conveniencia, para las cuales las bebidas carbonatadas representan un producto de alta rotación.

"El aumento en el precio final impactará el consumo, reducirá ventas y afectará la sostenibilidad de estos negocios, con consecuencias negativas sobre el empleo y el encadenamiento productivo local", dijeron en un comunicado.

Empresa de Hong Kong invertirá US$400 millones en zona norte de Honduras

Por su parte, la experiencia internacional demuestra que los impuestos selectivos sobre productos de consumo masivo "incentivan el contrabando y el comercio ilícito, debilitando al comercio formal, reduciendo la recaudación efectiva y exponiendo a los consumidores a productos no regulados".

Del mismo modo, advierten que esta medida podría complicar el comercio internacional, particularmente con los Estados Unidos, principal socio comercial de Costa Rica, en un momento en que existen procesos de negociación orientados a eliminar barreras comerciales.

Adicionalmente, el texto incorpora nuevas cargas regulatorias, como la obligación de certificar rendimientos teóricos de jarabes tipo post mix, lo cual genera costos adicionales, discrecionalidad administrativa y afecta la seguridad jurídica de las empresas.

Desde el sector empresarial recuerdan, además, que la creación de impuestos con destino específico para financiar instituciones públicas "contraviene las buenas prácticas fiscales internacionales, incluidas las recomendaciones de la OCDE, al fragmentar las finanzas públicas y reducir la flexibilidad presupuestaria".

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Impuestos
|
Industria
|
Precio
|
bebidas
|
serio impacto económico
|
Costa Rica
|
Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE