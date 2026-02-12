Costa Rica: Impuesto a bebidas carbonatadas preocupa a sector empresarial

Empresas & Management

La creación de un nuevo impuesto afecta a productores nacionales, importadores y a micro, pequeñas y medianas empresas que dependen de la comercialización de estos productos, dicen gremiales.

Por revistaeyn.com La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCC) y la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) manifestaron su preocupación por la incorporación de un nuevo impuesto del 10 % a las bebidas carbonatadas. Esta propuesta de impuesto fue introducida mediante una moción de fondo en el trámite del expediente N.° 23.566, correspondiente al proyecto de Ley de Modernización del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER).

El sector empresarial advierte que este impuesto "no formaba parte del texto original del proyecto y pretende introducirse mediante una moción vía artículo 137, un mecanismo que no puede utilizarse para crear nuevos tributos, ya que vulnera principios constitucionales fundamentales como la legalidad, la congruencia legislativa, la publicidad y la no sorpresa tributaria". Desde una perspectiva económica, agregan, la creación de este impuesto "afecta directamente" a productores nacionales, importadores y a miles de micro, pequeñas y medianas empresas, como pulperías, abastecedores, restaurantes y comercios de conveniencia, para las cuales las bebidas carbonatadas representan un producto de alta rotación. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE "El aumento en el precio final impactará el consumo, reducirá ventas y afectará la sostenibilidad de estos negocios, con consecuencias negativas sobre el empleo y el encadenamiento productivo local", dijeron en un comunicado.