Presidentes Bukele y Asfura entre invitados por Trump a Cumbre que buscaría frenar ofensiva de China

Por revistaeyn.com

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocaría a una cumbre presidencial con aliados latinoamericanos. La cita sería este próximo 7 de marzo, en Miami. El tema las relaciones con China, según reporte de medios, aunque hasta el momento no hay convocatoria oficial.

Con esta reunión espera marcar un nuevo paso en la redefinición de la política exterior estadounidense hacia el continente.

La convocatoria, según han resumido medios internacionales, entre ellos Infobae y El Clarín, busca concretar una estrategia coordinada destinada a limitar el alcance de Beijing sobre los recursos naturales y las rutas comerciales latinoamericanas.

El encuentro, previsto en el hotel Doral de Miami, reunirá inicialmente a presidentes como Nayib Bukele (El Salvador), Tito Asfura (Honduras), Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia) y Daniel Noboa (Ecuador). Todos ellos, aliados de Trump.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

La estrategia no se limita al terreno minero. Washington apunta también a bloquear acuerdos que permitan a China robustecer su seguridad alimentaria, ampliar capacidades de inteligencia militar y acelerar proyectos de infraestructura clave para su comercio internacional.

Desde esa perspectiva, el respaldo de la Casa Blanca a los presidentes mencionados supondrá también la defensa de sus intereses políticos, siempre que respalden la visión de China como adversario.