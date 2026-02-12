Empresas & Management

Las marcas ya no compiten sólo en Google: así cambia el marketing en la era IA

En un escenario donde los usuarios ya no solo “buscan” sino que “conversan” con asistentes de IA, el Growth Marketing se convierte en el nuevo sistema para crecer con datos, integración tecnológica y métricas que impactan el negocio.

Por revistaeyn.com En 2026, el marketing atraviesa una especie de adultez forzada. Con costos de adquisición en alza, audiencias más volátiles y directores financieros pidiendo trazabilidad —esa palabra que suena a auditoría pero se volvió el nuevo “brief”—, ya no alcanza con lanzar una campaña creativa y esperar que el algoritmo sea benevolente. En ese contexto, el growth marketing aparece como un cambio de lógica: menos acciones aisladas, más sistemas que aprenden, optimizan y escalan con rentabilidad.

Así lo plantea Moov Media Group (MMG) en un análisis donde sus especialistas describen por qué este enfoque está llevando a las empresas a replantear sus modelos de crecimiento. Del marketing "por canal" al marketing "por negocio" Una de las ideas más potentes del enfoque de growth marketing es que obliga a las marcas a mirar el crecimiento como lo mira el negocio: con métricas que importan. Ignacio Miranda, cofundador y CEO de MMG, lo resume con una frase que muchos equipos de marketing probablemente sientan como un espejo incómodo: "Antes podíamos crecer con una buena idea creativa, pero no sabíamos exactamente cuál era la fórmula. Hoy podemos medir, aprender y hacer seguimiento a cada decisión". Según MMG, el diferencial clave frente al marketing digital tradicional es que el growth marketing integra datos, tecnología, creatividad y performance en un modelo único, orientado a crecimiento medible, sostenido y rentable. Y esa diferencia se ve clarísima en la conversación sobre KPIs. En lugar de quedarse en impresiones y clics —métricas que pueden ser espectaculares y a la vez inútiles—, el foco se mueve hacia indicadores como: ● CAC (costo de adquisición de clientes) ● LTV (valor de vida del cliente) ● Relación LTV/CAC ● Conversión por etapa del embudo ● Retención

Como señala Miranda, el shift es directo: “El foco se desplaza de cuánto tráfico generamos a cuánto valor construimos”. La IA ya no es “una herramienta”: es una capa estratégica El análisis también refleja un punto que muchas empresas todavía discuten como si fuera opcional: la inteligencia artificial. Macarena Sarmiento, Directora Regional LATAM de Estrategia & Growth Marketing de MMG, lo plantea sin eufemismos: la IA no solo cambia procesos, cambia la esencia del negocio. Y, sobre todo, ya no se trata de “si” adoptarla, sino de cómo integrarla a las decisiones. Esto tiene una consecuencia práctica: el marketing ya no puede ser una isla creativa ni un equipo “de piezas”. MMG insiste en que el futuro profesional es híbrido: estrategia + creatividad + análisis de datos, con nuevas formas de colaboración entre disciplinas.

El ecosistema digital fragmentado Hay un enemigo menos glamoroso que los aranceles de CPM o el cambio de algoritmo: la fragmentación tecnológica. Muchas compañías tienen CRM, plataformas de medios, analítica y automatización... pero cada herramienta vive en su mundo. Raimundo Mujica, Country Manager para Costa Rica de MMG, lo describe con una frase que podría ser el epitafio de muchos “proyectos de transformación”: “Tener muchos sistemas no significa tener un negocio inteligente. Si la información no está integrada, las decisiones siguen siendo parciales”. La conclusión es casi anti-consumo: no se trata de comprar más tecnología, sino de conectar la que ya existe, para entender el negocio en tiempo real y tomar decisiones completas. Ya no solo competís en Google Otro punto muy actual del comunicado es el cambio en hábitos de búsqueda: los usuarios ya no solo “googlean”, también conversan con asistentes y modelos de lenguaje. Esto cambia el juego de visibilidad. Las marcas ya no compiten únicamente por estar en un ranking, sino por ser: ● comprendidas, ● citadas, ● recomendadas, por motores que generan respuestas. Aquí aparece el concepto de GEO (Generative Engine Optimization), que MMG presenta como un complemento del SEO tradicional: contenido claro, confiable, bien estructurado y con autoridad temática para alimentar sistemas de IA. Mujica lo explica así: “Si el contenido de una marca es consistente, útil y está bien estructurado, los LLMs pueden tomarlo como referencia directa al responder una consulta”.