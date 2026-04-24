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IA y branding: nuevo campo de batalla donde se define el Top of Mind en Centroamérica

Más del 50% de los consumidores exige experiencias potenciadas por Inteligencia Artificial. En un mercado más racional y competitivo, la tecnología redefine la conexión, la relevancia y el liderazgo de las marcas.

Por: Revistaeyn.com En Centroamérica, el branding acaba de cruzar un umbral. La inteligencia artificial dejó de ser un concepto aspiracional para convertirse en una expectativa concreta del consumidor, y en un nuevo factor decisivo en la construcción de marca. Así lo revela Top of Mind 2026, el white paper desarrollado por E&N en alianza con Kantar Mercaplan, que ofrece la radiografía más completa sobre cómo las marcas compiten —y sobreviven— en la mente del consumidor en un contexto económico más exigente. El dato es contundente: un 52% de los consumidores considera muy importante que las marcas integren inteligencia artificial en la atención e interacción. No se trata solo de innovación tecnológica, sino de una redefinición del estándar de servicio.

De la promesa a la experiencia real

El cambio es profundo porque no siempre es visible. Como explica María Fernanda Jurado, Account Director y Customer Experience Expert en Kantar Mercaplan, el consumidor “siente” la IA, aunque no necesariamente la identifique como tal. Lo que percibe es otra cosa: • mayor rapidez, • más precisión, • experiencias más cómodas. Es decir, la tecnología se traduce en valor tangible. En un entorno donde el consumo “ya no crece por inercia, sino por precisión”, este tipo de mejoras no son marginales: son determinantes. Top of Mind 2026 lo confirma con claridad: las marcas que ganan son aquellas que logran ser útiles en cada punto de contacto.

La nueva diferenciación: relevancia en la saturación

El impacto de la IA no se limita a la experiencia de cliente. También redefine la competencia en comunicación. Un 48% de los consumidores reconoce que la inteligencia artificial aporta a la diferenciación entre marcas, especialmente en ecosistemas saturados como redes sociales, donde captar atención es cada vez más difícil .Aquí la IA habilita un nuevo lenguaje: contenidos más personalizados, dinámicos y relevantes en tiempo real. La batalla ya no es solo por visibilidad, sino por resonancia. Y este punto conecta directamente con uno de los grandes hallazgos del estudio: la competencia ya no se define únicamente por awareness, sino por relevancia cultural, utilidad concreta y presencia omnicanal. Sin embargo, el estudio también muestra una brecha interesante. Solo un 24% de los consumidores utiliza inteligencia artificial para investigar marcas antes de comprar, mientras que un 45% aún no lo hace. Esto confirma que la adopción está en una fase temprana, pero con una dirección clara. El insight es estratégico: las marcas que se posicionen hoy en los entornos donde operan las IA —desde buscadores hasta asistentes digitales— estarán mejor preparadas para capturar la decisión de compra mañana. “No se trata de pensar que no pasará, sino de anticiparse”, advierte Jurado. Porque las IA se alimentan de la información disponible, y la visibilidad digital se convierte en un activo crítico.

Top of Mind 2026: entender el nuevo mapa del valor de marca