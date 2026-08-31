Colombia cierra las mesas de paz y da un giro militar frente a los grupos armados

Por: Agencias

Colombia dio un giro decisivo a su política frente a los grupos armados ilegales. El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella puso fin a las conversaciones con varias organizaciones que habían participado en los procesos de diálogo impulsados durante la administración de Gustavo Petro y optó por una estrategia basada en la presión militar y el sometimiento a la justicia.

La decisión quedó formalizada mediante varias resoluciones que revocaron los nombramientos de representantes del Gobierno y los reconocimientos otorgados a delegados de los grupos armados en las conversaciones de la denominada “paz total”.

Entre las estructuras afectadas se encuentran el Estado Mayor Central de las antiguas FARC y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, además de otros grupos con los que el anterior Gobierno había abierto espacios de conversación sociojurídica.

El argumento de la nueva administración es que esas organizaciones no demostraron una voluntad real y verificable de abandonar las armas, reincorporarse a la vida civil y someterse a la Justicia.

“Paz total” fue una de las principales apuestas políticas de Petro, quien durante su mandato intentó abrir canales simultáneos de negociación con distintas organizaciones armadas, desde guerrillas hasta estructuras criminales.

El nuevo Gobierno considera que ese esquema no produjo los resultados esperados y ha decidido modificar de manera sustancial el enfoque. De la Espriella había anticipado durante su campaña una política de seguridad más dura y, desde su llegada al poder el 7 de agosto, comenzó a trasladar ese planteamiento a la acción.

El cierre de las mesas de diálogo se produce ahora acompañado de una intensificación de las operaciones militares contra las disidencias de las FARC.