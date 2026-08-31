Canal de Panamá flexibiliza el sistema de reservas en medio de restricción al tránsito

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Se establece una distribución inicial de cupos que destina al menos cinco por fecha de reserva para portacontenedores, el segmento estrella de la vía, y al menos seis para gasíferos - tres para gas licuado de petróleo (GLP) y tres para gas natural licuado (GNL) -, además de otros para segmentos adicionales.

Por Agencia EFE El Canal de Panamá puso en vigor una modificación temporal del sistema de reserva para dar más flexibilidad al acceso a cupos, poco antes de que arranque la restricción de tránsitos por la sequía, unas medidas que llegan cuando la crisis de Oriente Medio está elevando el rol de esta ruta para buques con cargas como los energéticos, alguno de los cuales han pagado millones de dólares por un cruce de última hora. El Canal de Panamá, por el que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial y único de agua dulce, ofrece un sistema de reservas para el tránsito y uno de subastas para aquellos buques sin un cruce programado con antelación.

"Mientras persista el déficit hídrico en la cuenca hidrográfica del Canal, se recomienda a los clientes planificar sus tránsitos mediante el Sistema de Reservas. Una reserva confirmada continúa siendo el único mecanismo que garantiza una fecha específica de tránsito", afirmó la administración del paso navegable. Había 118 buques en espera para cruzar el Canal: 107 con reserva y 11 sin ella. Del total, 30 eran buques neopanamax, los que pasan por la ampliación y suponen más del 50 % de los ingresos del paso que une el Atlántico y el Pacífico. Los cambios afectan al sistema de reserva para buques neopanamax. Entre otros, se establece una distribución inicial de cupos que destina al menos cinco por fecha de reserva para portacontenedores, el segmento estrella de la vía, y al menos seis para gasíferos - tres para gas licuado de petróleo (GLP) y tres para gas natural licuado (GNL) -, además de otros para segmentos adicionales. "El cupo de subasta diaria continuará ofreciéndose a partir de la capacidad remanente de las competencias entre segmentos de mercado", agregó la administración del paso que une el Atlántico y el Pacífico.

Restricciones en medio de un mercado fluctuante

La flexibilización en las reservas neopanamax entra en vigor antes de que a partir del 3 de septiembre se reduzca a 34, de una media de 36, los tránsitos diarios, y a 32 desde el día 15, como parte de las medidas de ahorro de agua dada una sequía fuerte por El Niño, que incluyen una restricción paulatina del calado - la parte sumergida del barco - hasta llegar a los 44 pies, de un máximo de 50. Algunas navieras anticipan que haya más barcos en fila, pues deben llegar con menos carga dado la reducción del calado. Además "los buques sin reserva podrán experimentar demoras dependiendo de la demanda y de la capacidad disponible", como alertó el Canal. En este contexto, se han registrado precios récord en las subastas, como los US$5,3 millones por un cupo pagado semanas atrás por un buque de GLP de una naviera surcoreana que cruzará este 1 de septiembre, al que precedieron otros casos, con niveles de tres y cuatro millones de dólares por cruce, también de buques gasíferos.