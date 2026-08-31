Nicaragua: 21 de septiembre aprobará reforma electoral que excluye a "traidores"

Por: EFE

Nicaragua aprobará el próximo 21 de septiembre en primera legislatura una reforma constitucional para excluir de las elecciones a los opositores desnacionalizados, considerados "traidores a la patria", informó este sábado el titular de la Asamblea Nacional (Parlamento), el oficialista Gustavo Porras.

"El 21 de septiembre vamos a aprobar la reforma a la Constitución que hemos venido trabajando", anunció el titular del Legislativo durante una sesión especial celebrada este sábado en el norte de Nicaragua tras explicar que esperan "culminar el próximo primero de septiembre" las consultas sobre las enmiendas.

Esta nueva reforma constitucional impulsada por el dictador Daniel Ortega debe ser aprobada en dos legislaturas distintas, la actual y la próxima (9 de enero – 15 de diciembre de 2027) para entrar en vigor.

El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, inició las consultas sobre la nueva reforma constitucional luego de que Ortega afirmara, el pasado 19 de julio, que en su país "no volverá a haber elecciones".

El anuncio de Porras se da una semana después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocara de forma urgente una reunión de cancilleres para abordar la situación de Nicaragua tras la amenaza de Ortega de cancelar las elecciones.

Costa Rica, EE.UU., Panamá -que retiró su embajador de Nicaragua-, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, la Unión Europea, Uruguay, el secretario general de la OEA, Alberto Ramdin; el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, entre otros, han expresado su preocupación o rechazo a esas declaraciones de Ortega.

Desde 2017, Ortega dirige el país junto a su esposa Rosario Murillo como copresidenta gracias a una reforma constitucional de 2025.

Estados Unidos acusó entonces a Murillo de haberse inventado el cargo de copresidenta sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad.

Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero las enmiendas constitucionales ampliaron el periodo presidencial por lo que estarían previstas para noviembre de 2027.

Sin embargo, el pasado 19 de julio Ortega sentenció durante un acto público en Managua para conmemorar el 47 aniversario de la revolución sandinista: "Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder".