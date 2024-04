¿Cómo ver el eclipse del próximo 8 de abril?

Pero, el eclipse podrá observarse al menos de forma parcial desde Centroamérica. Se espera que se vea al menos un 44 - 45 % del fenómeno.

En la costa del Pacífico mexicano el eclipse solar total empezará a las 11:07 am y terminará a las 11:11 am, hora local de Mazatlán. En cuanto a la fase parcial, durará 2 horas y 41 minutos (de 9:51 am a 12:32 pm).