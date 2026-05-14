Empresas priorizarán automatización en beneficio del colaborador

Por revistaeyn.com
La gestión de beneficios laborales está dejando atrás la intuición. Las empresas en América Latina están comenzando a utilizar inteligencia artificial, automatización y analítica avanzada para tomar decisiones sobre salud, bienestar y compensación de sus colaboradores, en medio de una creciente presión por controlar costos y retener talento.
La transformación marca un cambio profundo en la manera en que las organizaciones administran sus estrategias de Recursos Humanos. Ya no se trata únicamente de ofrecer seguros médicos o incentivos tradicionales, sino de entender qué beneficios realmente generan valor, cuáles son utilizados por los empleados y dónde conviene invertir cada dólar.
Así lo revela la Encuesta de Tendencias en Beneficios de WTW Corredores de Seguros, en la que las empresas reconocen que la sostenibilidad de sus programas dependerá cada vez más del uso inteligente de datos y tecnología. El 59 % señala que la capacitación en analítica y datos, legislación y tecnología será una prioridad alta.
Actualmente, el 44 % de las organizaciones en América Latina todavía opera con reportes básicos sobre beneficios, sin análisis predictivos ni modelos avanzados de seguimiento. Sin embargo, esa realidad cambiará rápidamente.
En los próximos tres años, las empresas planean migrar hacia esquemas capaces de proyectar costos futuros, anticipar riesgos y simular distintos escenarios financieros.
La investigación indica que un 29 % de las compañías planea implementar modelos de estimación de costos y riesgos futuros, mientras que un 27 % prevé realizar pruebas de estrés a sus programas de beneficios para evaluar cómo responderían ante distintos escenarios económicos y de salud.
“El uso de datos ya no será opcional. Las empresas necesitan entender qué beneficios están generando impacto real y cuáles no están respondiendo a las necesidades de sus colaboradores. La analítica permitirá tomar decisiones mucho más precisas y sostenibles”, afirmó Wendy Álvarez, gerente de Beneficios Corporativos de WTW Corredores de Seguros.
La automatización también comienza a ganar protagonismo dentro de las áreas de Recursos Humanos. Según el estudio, 61 % de las organizaciones planea convertir la automatización en una prioridad alta o principal para optimizar procesos relacionados con beneficios y experiencia del colaborador.
La encuesta señala que la inteligencia artificial generativa podría convertirse en un apoyo clave para equipos de RR. HH. que operan con recursos limitados, especialmente en tareas de análisis, atención interna y personalización de beneficios.
La evolución tecnológica también impactará la experiencia de los empleados. Las compañías proyectan fuertes inversiones en plataformas digitales, herramientas de navegación y sistemas capaces de orientar a los colaboradores sobre qué beneficios elegir según su edad, etapa de vida o necesidades personales.
De acuerdo con el informe, las inversiones en soluciones de navegación crecerían un 71 %, mientras que las herramientas tecnológicas enfocadas en beneficios aumentarían un 63 % en los próximos años.
“Estamos viendo un cambio hacia beneficios mucho más personalizados y apoyados en tecnología. Las organizaciones quieren dejar de ofrecer programas genéricos y comenzar a entregar experiencias más relevantes para cada colaborador”, agregó Álvarez.