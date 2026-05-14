Empresas priorizarán automatización en beneficio del colaborador

Empresas & Management

Empresas en América Latina comenzarán a usar analítica predictiva e IA para decidir dónde invertir, reducir costos y mejorar la experiencia de sus colaboradores, revela la Encuesta de Tendencias en Beneficios de WTW Corredores de Seguros.

Por revistaeyn.com La gestión de beneficios laborales está dejando atrás la intuición. Las empresas en América Latina están comenzando a utilizar inteligencia artificial, automatización y analítica avanzada para tomar decisiones sobre salud, bienestar y compensación de sus colaboradores, en medio de una creciente presión por controlar costos y retener talento. La transformación marca un cambio profundo en la manera en que las organizaciones administran sus estrategias de Recursos Humanos. Ya no se trata únicamente de ofrecer seguros médicos o incentivos tradicionales, sino de entender qué beneficios realmente generan valor, cuáles son utilizados por los empleados y dónde conviene invertir cada dólar.

Así lo revela la Encuesta de Tendencias en Beneficios de WTW Corredores de Seguros, en la que las empresas reconocen que la sostenibilidad de sus programas dependerá cada vez más del uso inteligente de datos y tecnología. El 59 % señala que la capacitación en analítica y datos, legislación y tecnología será una prioridad alta. Actualmente, el 44 % de las organizaciones en América Latina todavía opera con reportes básicos sobre beneficios, sin análisis predictivos ni modelos avanzados de seguimiento. Sin embargo, esa realidad cambiará rápidamente. En los próximos tres años, las empresas planean migrar hacia esquemas capaces de proyectar costos futuros, anticipar riesgos y simular distintos escenarios financieros. La investigación indica que un 29 % de las compañías planea implementar modelos de estimación de costos y riesgos futuros, mientras que un 27 % prevé realizar pruebas de estrés a sus programas de beneficios para evaluar cómo responderían ante distintos escenarios económicos y de salud.