Productividad del sector electrónico en Costa Rica creció 11 % en 12 años

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Entre 2010 y 2022, la productividad laboral mediana del sector electrónico de Costa Rica pasó de US$15.200 a US$16.900 por trabajador, señala un análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El sector electrónico de Costa Rica se consolida como un actor relevante dentro de la transformación productiva del país, aunque todavía enfrenta retos en materia de productividad, innovación y generación de empleo frente a otras industrias tecnológicas. Así lo evidencia un reciente análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que destaca tanto sus avances como sus limitaciones estructurales. En términos de peso económico, la industria electrónica ha ganado terreno en los últimos años como parte de los sectores tecnológicamente avanzados. Su contribución conjunta con la industria farmacéutica al valor agregado nacional pasó de 0,34 % en 2018 a 1,21 % en 2022, reflejando una diversificación progresiva de la economía costarricense hacia actividades de mayor sofisticación.

Sin embargo, al analizar los datos de productividad, el crecimiento ha sido moderado. Entre 2010 y 2022, la productividad laboral mediana del sector pasó de aproximadamente US$15.200 a US$16.900 por trabajador (al convertir de colones costarricenses), lo que representa un incremento cercano al 11 %. Este desempeño, aunque positivo, sugiere que los avances han sido limitados en comparación con el potencial del sector. “El sector electrónico en Costa Rica mostró un crecimiento modesto de la productividad laboral durante los últimos 12 años”, señala la OCDE, al tiempo que advierte que “la productividad está impulsada principalmente por los mejores desempeños, con un promedio que se mantiene consistentemente por encima de la productividad laboral mediana”. El valor agregado total también refleja una dinámica contenida. A precios constantes, pasó de unos US$75,5 millones en 2010 a cerca de US$82,4 millones en 2022. En contraste, las ventas crecieron más de 40 %, alcanzando alrededor de US$309,8 millones en 2022. Esta divergencia evidencia desafíos en la capacidad de generar mayor valor interno, lo que puede estar vinculado a limitaciones en innovación y encadenamientos productivos.

POCOS EMPLEOS

En el ámbito laboral, el sector ha mostrado una expansión gradual, aunque por debajo de otras industrias. El empleo aumentó de 3.400 a 4.500 trabajadores entre 2010 y 2020, una cifra modesta frente al dinamismo observado en sectores como dispositivos médicos. “La contribución del sector electrónico al crecimiento del valor agregado ha estado muy rezagada en comparación con la de los dispositivos médicos”, subraya la OCDE, destacando además que este último ha logrado consolidarse como motor exportador del país. Otro rasgo clave es la alta concentración empresarial y la dependencia de incentivos. El régimen de zonas francas ha sido determinante para la supervivencia de las empresas, mientras que cerca de la mitad del sector está compuesto por firmas extranjeras. Además, la reducción de pequeñas y medianas empresas plantea riesgos para la innovación y la diversidad del ecosistema. "Costa Rica cuenta con un entorno regulatorio favorable para los negocios internacionales, un marco sólido para atraer inversión extranjera directa y está abierta al comercio internacional. También se beneficia de una fuerza laboral relativamente cualificada y experimentada, infraestructura fiable de energía y agua, y proximidad geográfica a los principales centros de fabricación de semiconductores", apunta el informe de OCDE. El análisis sugiere que para desbloquear su mayor potencia, el país debe implementar políticas estructuradas en cuatro áreas principales: