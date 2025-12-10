Costa Rica: cámaras turísticas preocupadas ante baja de turistas en temporada alta

Por revistaeyn.com
¿Costa Rica baja en la competitividad turística de la región? Diversas cámaras del sector muestran su preocupación por la baja de visitantes internacionales en la temporada alta de fin de año.
La Cámara Nacional de Turismo (Canatur), la Cámara de Turismo Guanacasteca (Caturgua), la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH) y la Asociación Costarricense de Operadores de Turismo (ACOT) expresan su preocupación por la creciente pérdida de competitividad, la estabilidad financiera de las empresas turísticas y el impacto en el empleo.
¿Qué afecta al sector? Afirman que hay varios factores entre los que destacan un tipo de cambio en niveles que no se observaban desde hace 20 años, el aumento de la delincuencia y la disminución en la visitación registrada a lo largo de este año.
Aunque la visitación de turistas a Costa Rica creció un 5,9 % en octubre pasado, el balance acumulado en los primeros 10 meses de 2025 continuó siendo negativo: -1,6 %, según los datos más recientes del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
En una publicación de CRHoy, la directora ejecutiva de Canatur, Shirley Calvo, explicó que durante estos meses de mayor afluencia de turistas las empresas enfrentan incrementos naturales en sus gastos, contratación de personal temporal, mayores consumos de servicios básicos, reforzamiento de operaciones, mantenimiento y adquisición de insumos para garantizar la calidad del servicio.
Sin embargo, estos costos se pagan en colones, mientras que una parte significativa de los ingresos del sector ingresa en dólares.
De acuerdo con datos de Caturgua, la reducción del tipo de cambio —de ¢645 en 2022 a ¢515 en 2024, y rondando los ¢505 a inicios de diciembre de 2025— implica que los dólares que ingresan al país se convierten en menos colones para las empresas y comunidades locales.
"La temporada alta es un periodo decisivo para sostener la operación de miles de empresas en todo el país, especialmente mipymes. Sin embargo, el diferencial cambiario, sumado al incremento en tarifas de servicios públicos, cargas sociales y costos laborales, ha reducido los márgenes de operación en un momento crítico para la llegada de turistas", apuntó Flora Ayub, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), en otra publicación de CRHoy.
A esto se suma el impacto que generan las recientes alertas internacionales sobre seguridad en Costa Rica, que no solo afectan la imagen del país, sino que también inciden directamente en la toma de decisiones de los viajeros.
Por otra parte, persiste un rezago en infraestructura, con obras pendientes, rutas deterioradas y cierres frecuentes que afectan la movilidad de turistas.