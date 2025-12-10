Costa Rica: cámaras turísticas preocupadas ante baja de turistas en temporada alta

Centroamérica & Mundo

Hay varios factores que afectan al territorio tico, entre los que destacan un tipo de cambio en niveles que no se observaban desde hace 20 años, el aumento de la delincuencia y la disminución en la visitación registrada a lo largo de este año.

Por revistaeyn.com ¿Costa Rica baja en la competitividad turística de la región? Diversas cámaras del sector muestran su preocupación por la baja de visitantes internacionales en la temporada alta de fin de año. La Cámara Nacional de Turismo (Canatur), la Cámara de Turismo Guanacasteca (Caturgua), la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH) y la Asociación Costarricense de Operadores de Turismo (ACOT) expresan su preocupación por la creciente pérdida de competitividad, la estabilidad financiera de las empresas turísticas y el impacto en el empleo.

¿Qué afecta al sector? Afirman que hay varios factores entre los que destacan un tipo de cambio en niveles que no se observaban desde hace 20 años, el aumento de la delincuencia y la disminución en la visitación registrada a lo largo de este año. Aunque la visitación de turistas a Costa Rica creció un 5,9 % en octubre pasado, el balance acumulado en los primeros 10 meses de 2025 continuó siendo negativo: -1,6 %, según los datos más recientes del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). En una publicación de CRHoy, la directora ejecutiva de Canatur, Shirley Calvo, explicó que durante estos meses de mayor afluencia de turistas las empresas enfrentan incrementos naturales en sus gastos, contratación de personal temporal, mayores consumos de servicios básicos, reforzamiento de operaciones, mantenimiento y adquisición de insumos para garantizar la calidad del servicio. Sin embargo, estos costos se pagan en colones, mientras que una parte significativa de los ingresos del sector ingresa en dólares.