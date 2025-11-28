Riu Hotels refuerza su apuesta por Costa Rica

Por revistaeyn.com

RIU Hotels & Resorts reafirma su apuesta por Costa Rica. Así lo afirmó Joan Trian Riu, consejero directivo de la cadena.

El ejecutivo subraya el compromiso de la cadena con el país, señalando que "Costa Rica nos inspira a seguir mejorando. Por eso cada paso que damos en este país lo hacemos pensando en el futuro: en un turismo cada vez más sostenible, inclusivo y próspero".

El consejero directivo destacó especialmente el nacimiento del Método RIU de inversión social en Costa Rica, poniendo como ejemplo el consultorio médico de Artola, inaugurado en 2018 y que, gracias a la colaboración público-privada con la Caja Costarricense de Seguro Social, ha expandido sus servicios de pediatría a la atención de adultos mayores, modelo replicado ya en otros destinos.