Riu Hotels refuerza su apuesta por Costa Rica

RIU Hotels & Resorts reafirma su apuesta por Costa Rica. Así lo afirmó Joan Trian Riu, consejero directivo de la cadena.
El ejecutivo subraya el compromiso de la cadena con el país, señalando que "Costa Rica nos inspira a seguir mejorando. Por eso cada paso que damos en este país lo hacemos pensando en el futuro: en un turismo cada vez más sostenible, inclusivo y próspero".
El consejero directivo destacó especialmente el nacimiento del Método RIU de inversión social en Costa Rica, poniendo como ejemplo el consultorio médico de Artola, inaugurado en 2018 y que, gracias a la colaboración público-privada con la Caja Costarricense de Seguro Social, ha expandido sus servicios de pediatría a la atención de adultos mayores, modelo replicado ya en otros destinos.
Las palabras de Trian Riu fueron luego de la reinauguración oficial del Riu Guanacaste.
Al evento también asistieron Gustavo Alvarado, director de Competitividad y Sostenibilidad Turística del ICT (Instituto Costarricense de Turismo), y Maritza Hernández, presidenta de la UCCAEP (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado).
Alvarado, en representación del ministro de Turismo, William Rodríguez, valoró positivamente la inversión, afirmando que la cadena RIU demuestra "esos principios de cómo dan un buen servicio, de cómo le apuestan a la infraestructura, de cómo mejoran en el tiempo, son principios básicos para seguir avanzando en el desarrollo".
No solo es Costa Rica, RIU reabrirá sus siete hoteles en Jamaica antes finalizar el año tras el paso del huracán Melissa.
Desde la compañía mallorquina ha resaltado su compromiso con Jamaica, poniendo como primer foco a sus empleados: en línea con la estrategia 'Proudly Committed'. Esto se ha materializado en forma de ayudas directas y en la recuperación del empleo.