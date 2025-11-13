Costa Rica refuerza estrategia de atracción de turistas de Europa

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com Costa Rica regresa a los tres mercados europeos que más turistas aportan al país —Reino Unido, Alemania y Francia— con una estrategia agresiva de promoción que busca mantener el dinamismo alcanzado en los últimos años. La gira de negocios se realiza en Londres, Fráncfort y París, bajo la organización de Proimagen Costa Rica. En ella participan 9 empresas turísticas nacionales de distintos segmentos, que tienen la oportunidad de reunirse con 120 agentes de empresas europeas interesadas en el destino. Se estima que durante la gira se concretarán alrededor de 840 citas de negocios.

Durante las presentaciones en las tres ciudades, Proimagen Costa Rica explicará en detalle los atractivos del destino, mientras que las empresas participantes mostrarán la diversidad de experiencias que ofrece el país en naturaleza, bienestar, aventura y sostenibilidad. “Esta gira reafirma el compromiso de Costa Rica por seguir conquistando al mercado europeo. Alemania, Francia y Reino Unido son pilares fundamentales para la llegada de turistas de larga distancia, y no podemos bajar la guardia en nuestra promoción”, destacó Christian Doñas, presidente de Proimagen Costa Rica. De acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Alemania y Francia se disputan el primer lugar en llegadas aéreas desde Europa. En 2024, Alemania lideró con 73.654 turistas, seguida de Francia (70.426) y Reino Unido (66.343). No obstante, a setiembre de 2025, Francia pasó al primer puesto con 50.932 llegadas, muy cerca de Alemania (50.710) y Reino Unido (48.884).