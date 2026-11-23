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El del 2031 será el torneo más grande en la historia de la competición femenina, al incluir por primera vez a 48 selecciones, para un total de 104 partidos, explicó la FCRF.

Por Agencia EFE La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) celebró la histórica designación del país como una de las sedes del Mundial femenino absoluto de fútbol 2031 y espera que el evento deje un legado para el deporte femenino en Costa Rica. "Sabemos que nos espera un largo camino, hay mucho por hacer, pero por ahora vamos a disfrutar de este momento histórico que ya no es un sueño que parecía inalcanzable, hoy es una realidad y permitirá dejar un legado gigante para las nuevas generaciones", declaró en la página web de la FCRF el presidente de la entidad, Osael Maroto.

El Congreso Extraordinario de la FIFA, reunido de forma telemática, aprobó por aclamación la concesión de los próximos Mundiales femeninos, la edición de 2031 a la candidatura conjunta de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, y la de 2035 a la de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales. El proyecto de 2031 contempla veinte estadios en veinte ciudades entre los cuatro países y será el quinto que se dispute en América, después de que Estados Unidos albergara el torneo en 1999 y 2003, Canadá en 2015 y Brasil el del 2027. El del 2031 será el torneo más grande en la historia de la competición femenina, al incluir por primera vez a 48 selecciones, para un total de 104 partidos, explicó la FCRF.