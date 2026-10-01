Costa Rica realizará estudios técnicos para un tren de pasajeros y de carga

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El proyecto contempla la reconstrucción de la vía de unos 100 kilómetros entre la provincia de Alajuela (centro) y Puntarenas (Pacífico), la cual operó hasta 1995 cuando el servicio fue eliminado y la vía quedó en el abandono.

Por Agencia EFE Costa Rica realizará los estudios técnicos para un tren de pasajeros y de carga que una el centro del país con la provincia de Puntarenas (Pacífico), un proyecto que refuerza la apuesta por este medio de transporte que tiene como iniciativa estrella el tren eléctrico metropolitano valorado en US$800 millones y que se prevé que iniciará operaciones en 2031. Este proyecto "traerá beneficios significativos a los miles de usuarios que se desplazan entre el Gran Área Metropolitana y el Pacífico a diario, así como a las mercancías aportándole a la productividad de las empresas y a la competitividad", dijo el presidente del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Álvaro Bermúdez.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) informó que aprobó una cooperación técnica por US$1.575.000 para la realización de los estudios que "permitirán analizar la viabilidad técnica, económica, financiera, ambiental, social y legal del proyecto, así como definir las condiciones necesarias para su eventual diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento". El proyecto contempla la reconstrucción de la vía de unos 100 kilómetros entre la provincia de Alajuela (centro) y Puntarenas (Pacífico), la cual operó hasta 1995 cuando el servicio fue eliminado y la vía quedó en el abandono. El objetivo de la iniciativa es reactivar ese servicio de pasajeros a la ciudad costera de Puntarenas, uno de los atractivos turísticos de la zona del Pacífico Central del país, y además la ruta de carga a Puerto Caldera, el principal puerto del Pacífico del país.