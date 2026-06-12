Costa Rica, cinco años en la OCDE: avances y retos

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Entre los principales avances se encuentra la reducción del déficit fiscal y el control de la inflación. Además del sólido desempeño exportador. La educación y la participación laboral femenina se encuentran como retos.

Por revistaeyn.com Costa Rica debe atender importantes desafíos estructurales para sostener su crecimiento económico y mejorar las oportunidades para la población, así lo concluyeron los participantes del webinar “5 años de la adhesión de Costa Rica a la OCDE: avances y desafíos”, organizado por el Observatorio sobre OCDE y Políticas Públicas de LEAD University y el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC). Los expertos nacionales e internacionales coinciden en que el país ha logrado avances significativos en estabilidad económica, competitividad y fortalecimiento institucional, pero enfrenta importantes retos en educación, productividad y empleo que determinarán su capacidad para alcanzar mayores niveles de desarrollo y bienestar. Alberto González, jefe para México y Costa Rica del Departamento de Economía de la OCDE, destacó que la adhesión al organismo ha contribuido a impulsar reformas que fortalecieron áreas clave de la economía costarricense.

“El país ha mostrado una evolución positiva en sectores estratégicos como los dispositivos médicos y los servicios empresariales, actividades que hoy representan una parte importante de la competitividad costarricense en el ámbito internacional”, señaló. Más allá de los beneficios económicos y las reformas internas, el webinar destacó que Costa Rica ha logrado consolidar una participación activa dentro de la organización. La actual Ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, señaló que el país participa en más del 80% de los más de 300 comités y grupos de trabajo de la organización, convirtiéndose en un actor cada vez más relevante en la definición de políticas públicas y buenas prácticas internacionales.

AVANCES Y RETOS DE COSTA RICA, TRAS ADHERIRSE A LA OCDE