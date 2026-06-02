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Costa Rica expone ante la OCDE su ejemplo de transformación productiva por comercio e inversión

La ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, reconoció que Costa Rica y el resto de América Latina continúan enfrentando desafíos estructurales, particularmente en materia de informalidad laboral y productividad.

POR EFE Costa Rica presentó este martes su modelo de desarrollo basado en la apertura económica, la diversificación de mercados y la atracción de inversión extranjera como un caso de éxito para la región, al destacar la profunda transformación productiva experimentada por el país en las últimas décadas. Durante el 18º Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe, organizado en París por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la ministra costarricense de Comercio Exterior, Indiana Trejos, afirmó a EFE que la estrategia de inserción en la economía global ha permitido a su país evolucionar desde una estructura exportadora centrada en productos agrícolas hacia una economía más sofisticada y diversificada. "Este foro es una excelente oportunidad para dar a conocer el caso de éxito de Costa Rica. Como una economía abierta al mundo que ha apostado por diversificar mercados y atraer inversión, hemos logrado una transformación productiva muy importante", señaló.

La ministra destacó que actualmente los dispositivos médicos se han convertido en uno de los principales productos de exportación del país, mientras que el sector de servicios empresariales sofisticados registra un crecimiento sostenido. Según explicó, los servicios representan hoy el 43 % del total de las exportaciones costarricenses. A su juicio, esta evolución ha generado beneficios que van más allá del comercio exterior. "Esto ha significado más empleo, innovación y transferencia tecnológica. Se ha creado un círculo virtuoso en el que el desarrollo de talento especializado atrae inversión de mayor calidad, lo que a su vez genera más innovación y crecimiento para el país", indicó. No obstante, Trejos reconoció que Costa Rica y el resto de América Latina continúan enfrentando desafíos estructurales, particularmente en materia de informalidad laboral y productividad. "Todavía existen segmentos importantes de la población que trabajan en la informalidad y debemos seguir mejorando nuestra productividad", señaló la ministra.