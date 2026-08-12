Panamá pide tiempo a Costa Rica para analizar propuesta de solución a conflicto comercial

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El Ministerio de Comercio Exterior costarricense informó en un comunicado que en una reunión celebrada en Panamá entre la titular de la cartera, Indiana Trejos, y el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, el funcionario panameño "indicó requerir más tiempo para analizarla (la propuesta) y responder debidamente".

Por Agencia EFE El Gobierno de Costa Rica informó que Panamá le solicitó más tiempo para analizar una propuesta de solución a un conflicto comercial bilateral, relacionado con productos agrícolas y lácteos, que data de 2019 y que recientemente tensó las relaciones entre ambos países. El Ministerio de Comercio Exterior costarricense informó en un comunicado que en una reunión celebrada en Panamá entre la titular de la cartera, Indiana Trejos, y el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, el funcionario panameño "indicó requerir más tiempo para analizarla (la propuesta) y responder debidamente".

Costa Rica envió a Panamá el pasado 5 de agosto una propuesta para poner fin a la disputa comercial con dos opciones. La primera opción plantea que los dos gobiernos se comprometan a acudir a un arbitraje de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que examine una apelación que Panamá presentó, en febrero de 2025, contra un fallo que favoreció a Costa Rica. La otra es que ambos Gobiernos firmen un memorando de entendimiento, mediante el cual Costa Rica se comprometería a realizar gestiones para atender las solicitudes de exportación que Panamá desee presentar, las cuales se realizarían con el acompañamiento de un organismo internacional para generar la mayor confianza en el procedimiento. Costa Rica y Panamá mantienen la disputa por las restricciones impuestas por las autoridades panameñas en 2019 y 2020 a la importación de productos agropecuarios costarricenses como banano, plátano, carne de res, de pollo, de cerdo, fresas, lácteos y piña debido pruebas científicas "insuficientes". En 2024, un grupo arbitral de la OMC le dio la razón a Costa Rica, pero Panamá presentó una apelación en enero de 2025 ante un órgano que, según Costa Rica, no está operativo desde 2019, por lo cual el asunto no se ha resuelto.