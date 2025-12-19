Costa Rica espera que TLC con Israel abra oportunidades comerciales y de innovación

POR EFE

Costa Rica espera que el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Israel abra oportunidades comerciales para diversos productos y además para inversiones de alta tecnología que impulsen la innovación y una economía cada vez más digitalizada.

Así lo afirmó el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar, en una entrevista con EFE, en la que destacó que Israel "no es un socio como cualquier otro" debido a que se trata de "un líder mundial en innovación y tecnología".

El TLC "es un instrumento comercial que nos generará oportunidades de negocio, de inversión, de generación de empleo y un nuevo mercado muy sofisticado, con un altísimo poder de compra, una economía moderna, avanzada a nivel mundial en servicios digitales, semiconductores, nuevas tecnologías e innovación, y vemos que de aquí vamos a sacar muchísimo provecho", declaró el ministro.

Costa Rica e Israel cerraron en noviembre pasado las negociaciones lanzadas en 2023, y suscribieron el TLC el pasado 8 de diciembre. El acuerdo deberá ser aprobado por el Congreso costarricense antes de su entrada en vigor.