Costa Rica lidera el ranking latinoamericano de mayor tráfico diario

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México y Panamá registran tiempos promedio de traslado relativamente menores, pero mantienen elevados niveles de ineficiencia en sus sistemas de transporte, señala el Índice de Tráfico de Numbeo.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El tiempo que millones de personas invierten cada día para desplazarse hacia sus trabajos o centros de estudio continúa siendo uno de los principales desafíos de la movilidad urbana en América Latina. De acuerdo con el más reciente Índice de Tráfico de Numbeo, Costa Rica encabeza la lista de los países de la región donde más se resiente el tráfico diario, con un índice de 301 puntos, seguida por Perú, con 226, y Colombia, con 197.

El estudio advierte que el indicador va más allá de medir la congestión vehicular. Su metodología combina el tiempo promedio de traslado, el nivel de insatisfacción generado por los recorridos largos, las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) y la ineficiencia del sistema de transporte, lo que permite identificar las causas que explican el problema en cada país. Costa Rica destaca por presentar la combinación más desfavorable. Sus habitantes invierten en promedio 60 minutos diarios en desplazamientos y, además, enfrentan el mayor índice de ineficiencia estructural de la región, con 317.8 puntos. Esto refleja un sistema de movilidad que continúa favoreciendo el uso del automóvil privado frente a alternativas de transporte público más eficientes. En contraste, otros países presentan una realidad distinta. México y Panamá registran tiempos promedio de traslado relativamente menores, pero mantienen elevados niveles de ineficiencia en sus sistemas de transporte. En el caso mexicano, el tiempo promedio es de apenas 39 minutos diarios, aunque su índice de ineficiencia alcanza 231.4 puntos, lo que evidencia que el problema radica más en la calidad del servicio que en las distancias recorridas.