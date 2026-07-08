Costa Rica lidera el ranking latinoamericano de mayor tráfico diario

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El tiempo que millones de personas invierten cada día para desplazarse hacia sus trabajos o centros de estudio continúa siendo uno de los principales desafíos de la movilidad urbana en América Latina.
De acuerdo con el más reciente Índice de Tráfico de Numbeo, Costa Rica encabeza la lista de los países de la región donde más se resiente el tráfico diario, con un índice de 301 puntos, seguida por Perú, con 226, y Colombia, con 197.
El estudio advierte que el indicador va más allá de medir la congestión vehicular. Su metodología combina el tiempo promedio de traslado, el nivel de insatisfacción generado por los recorridos largos, las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) y la ineficiencia del sistema de transporte, lo que permite identificar las causas que explican el problema en cada país.
Costa Rica destaca por presentar la combinación más desfavorable. Sus habitantes invierten en promedio 60 minutos diarios en desplazamientos y, además, enfrentan el mayor índice de ineficiencia estructural de la región, con 317.8 puntos. Esto refleja un sistema de movilidad que continúa favoreciendo el uso del automóvil privado frente a alternativas de transporte público más eficientes.
En contraste, otros países presentan una realidad distinta. México y Panamá registran tiempos promedio de traslado relativamente menores, pero mantienen elevados niveles de ineficiencia en sus sistemas de transporte. En el caso mexicano, el tiempo promedio es de apenas 39 minutos diarios, aunque su índice de ineficiencia alcanza 231.4 puntos, lo que evidencia que el problema radica más en la calidad del servicio que en las distancias recorridas.
La metodología de Numbeo también explica por qué algunos países escalan rápidamente en la clasificación. El tiempo de traslado tiene un peso doble dentro de la fórmula, ya que influye de manera directa en el índice y también incrementa el nivel de insatisfacción cuando los recorridos superan los 25 minutos. Como resultado, naciones con trayectos prolongados, como Costa Rica y Perú, tienden a ocupar los primeros lugares del ranking.
El informe subraya que identificar la causa del problema resulta fundamental para definir políticas públicas efectivas. Cuando los largos desplazamientos responden a la expansión urbana y a la concentración del empleo en pocas zonas, las soluciones pasan por una mejor planificación territorial, la densificación de las ciudades y la descentralización de las actividades económicas.
En cambio, cuando las distancias son razonables pero el transporte público resulta lento, poco frecuente o insuficiente, las inversiones deben orientarse hacia infraestructura de movilidad, integración de los sistemas de transporte y opciones competitivas frente al automóvil privado.
No obstante, el índice también presenta limitaciones. Los datos provienen de respuestas voluntarias de usuarios, lo que puede generar sesgos según el nivel de participación en cada país. Además, al ofrecer un promedio nacional, el estudio no refleja las marcadas diferencias que pueden existir entre una capital congestionada y ciudades de menor tamaño.