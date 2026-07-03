Guatemala apuesta por la movilidad eléctrica con la compra de 300 buses

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La propuesta contempla un fondo cercano a US$65 millones, que permitiría generar una capacidad de financiamiento de entre US$520 millones y US$580 millones (entre 4,000 y 4,500 millones de quetzales) para acelerar la sustitución de las unidades actuales.

Por revistaeyn.com El Gobierno de Guatemala prevé dar uno de los primeros pasos hacia la transformación del transporte público del área metropolitana con la adquisición de alrededor de 300 buses eléctricos durante 2027, iniciativa que forma parte de una estrategia integral de movilidad impulsada en alianza con el Gobierno de la República de China (Taiwán). El anuncio fue realizado por el presidente Bernardo Arévalo durante el evento Guatemala Se Transforma, organizado por la Cámara de Comercio de Guatemala, donde explicó que las nuevas unidades no constituirán un proyecto independiente, sino que serán parte de un sistema articulado para conectar los diferentes medios de transporte que se desarrollan en la capital y municipios aledaños.

"Vamos a adquirir el año entrante alrededor de 300 buses eléctricos", afirmó el mandatario al presentar uno de los proyectos considerados prioritarios por su administración para mejorar la movilidad urbana. Arévalo explicó que el plan contempla la creación de una Estación Central de Integración que permitirá enlazar los distintos sistemas de transporte, además de una segunda estación en el sector de Pamplona, desde donde se conectará con el proyecto Aerómetro que desarrolla la Municipalidad de Guatemala. El gobernante señaló que la modernización requiere reorganizar completamente la red de autobuses para que los nuevos vehículos funcionen como alimentadores de los corredores principales del transporte masivo. "Hay que rearticular y rediseñar todo el sistema de buses", sostuvo Arévalo, al explicar que estas unidades facilitarán el traslado de pasajeros desde distintos sectores hacia los principales ejes de movilidad de la ciudad.