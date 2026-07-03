Guatemala apuesta por la movilidad eléctrica con la compra de 300 buses

Por revistaeyn.com
El Gobierno de Guatemala prevé dar uno de los primeros pasos hacia la transformación del transporte público del área metropolitana con la adquisición de alrededor de 300 buses eléctricos durante 2027, iniciativa que forma parte de una estrategia integral de movilidad impulsada en alianza con el Gobierno de la República de China (Taiwán).
El anuncio fue realizado por el presidente Bernardo Arévalo durante el evento Guatemala Se Transforma, organizado por la Cámara de Comercio de Guatemala, donde explicó que las nuevas unidades no constituirán un proyecto independiente, sino que serán parte de un sistema articulado para conectar los diferentes medios de transporte que se desarrollan en la capital y municipios aledaños.
"Vamos a adquirir el año entrante alrededor de 300 buses eléctricos", afirmó el mandatario al presentar uno de los proyectos considerados prioritarios por su administración para mejorar la movilidad urbana.
Arévalo explicó que el plan contempla la creación de una Estación Central de Integración que permitirá enlazar los distintos sistemas de transporte, además de una segunda estación en el sector de Pamplona, desde donde se conectará con el proyecto Aerómetro que desarrolla la Municipalidad de Guatemala.
El gobernante señaló que la modernización requiere reorganizar completamente la red de autobuses para que los nuevos vehículos funcionen como alimentadores de los corredores principales del transporte masivo.
"Hay que rearticular y rediseñar todo el sistema de buses", sostuvo Arévalo, al explicar que estas unidades facilitarán el traslado de pasajeros desde distintos sectores hacia los principales ejes de movilidad de la ciudad.
La propuesta forma parte del Plan Maestro de Transporte elaborado con apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), el cual busca reorganizar las rutas y fortalecer la integración del sistema metropolitano.
Como parte del proyecto, el Ministerio de Finanzas Públicas impulsa la creación de un Fondo de Garantía que facilite el acceso al financiamiento para los operadores de transporte interesados en renovar sus flotas. El ministro Jonathan Menkos indicó que el mecanismo respaldará una parte importante de los créditos otorgados por la banca, permitiendo obtener mejores condiciones de financiamiento.
La propuesta contempla un fondo cercano a US$65 millones (500 millones de quetzales), que permitiría generar una capacidad de financiamiento de entre US$520 millones y US$580 millones (entre 4,000 y 4,500 millones de quetzales) para acelerar la sustitución de las unidades actuales. El mecanismo no funcionará como un subsidio directo, sino como una garantía estatal que reduzca el riesgo para las entidades financieras y permita ofrecer mejores condiciones de financiamiento.
El Gobierno también busca atraer a un fabricante internacional para instalar una planta de ensamblaje de buses en Guatemala, con el objetivo de abastecer tanto el mercado nacional como al resto de Centroamérica. La iniciativa contempla la transferencia de conocimientos técnicos y el desarrollo de una cadena de proveedores locales.
Menkos destacó que la incorporación de buses eléctricos permitiría reducir hasta en 51 % los costos de combustible frente a las unidades diésel, además de disminuir las emisiones contaminantes, mejorar la confiabilidad del servicio y generar nuevas oportunidades de empleo.
Con información de AGN