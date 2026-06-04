Conozca el Índice de Ciudades Inteligentes de México y Centroamérica

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El Índice de Ciudades Inteligentes México–Centroamérica, presentado por la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, evalúa a 23 ciudades de la región centroamericana y México con base en 15 indicadores vinculados al crecimiento económico, la movilidad sostenible, la accesibilidad, la resiliencia ambiental y la transparencia gubernamental.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Centroamérica enfrenta un momento decisivo en materia urbana. Mientras las ciudades continúan expandiéndose aceleradamente, los desafíos vinculados con movilidad, acceso a servicios, resiliencia climática y gobernanza municipal se vuelven cada vez más complejos. El Índice de Ciudades Inteligentes México–Centroamérica, presentado por la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, evalúa a 23 ciudades de la región centroamericana y México con base en 15 indicadores vinculados al crecimiento económico, la movilidad sostenible, la accesibilidad, la resiliencia ambiental y la transparencia gubernamental.

El estudio coloca entre las ciudades con mejor desempeño regional a las mexicanas Guadalajara, Monterrey, y a las centroamericanas Ciudad de Guatemala, San José y Ciudad de Panamá, aunque uno de los principales hallazgos es que el tamaño poblacional no determina necesariamente el éxito urbano. “Las ciudades inteligentes no son necesariamente las más grandes, sino las que mejor gestionan su capacidad institucional”, explicó Marco Martínez O’Daly, asesor de la Red de Ciudades Inteligentes de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y autor del estudio.

“El tamaño de una ciudad suele ser el resultado acumulado de su capacidad para concentrar oportunidades. Las ciudades grandes no son atractivas por ser grandes; son grandes porque durante décadas lograron ser atractivas para vivir, trabajar, visitar, invertir y emprender”, afirmó Martínez O’Daly.



EL “HARDWARE” Y “SOFTWARE” DE LA CIUDAD

El comportamiento de estas ciudades permite leer tendencias comunes, pero también diferencias profundas en la manera en que cada una ha gestionado su expansión, su movilidad y sus activos ambientales. Saraí Domínguez, coordinadora de Smart City University y coautora del estudio, defendió una visión integral del desarrollo urbano. Para la especialista, el futuro de las ciudades no se define solo por sensores, plataformas o aplicaciones, sino por la relación entre infraestructura, gobernanza y oportunidad. El índice, en ese sentido, pone el énfasis en dos dimensiones decisivas: el “hardware” de la ciudad, es decir, su estructura física, y el “software” institucional, entendido como la calidad de sus reglas, su administración y su capacidad de gestión. Esa lectura resulta clave para comprender por qué algunas ciudades logran avanzar con mayor rapidez que otras. El estudio muestra que las urbes mejor posicionadas no necesariamente son las más grandes, sino aquellas que han construido durante años instituciones sólidas, reglas más claras, finanzas más estables y proyectos de largo plazo. En esa lista destacan Guadalajara, Monterrey, Ciudad de Guatemala, San José (Costa Rica) y Ciudad de Panamá, cinco ciudades que, desde realidades distintas, han logrado consolidar ventajas urbanas y económicas. La movilidad aparece como uno delos mayores desafíos. San José, por ejemplo, forma parte de las ciudades que mejor estructuran su red vial primaria, pero ello no impide que enfrente severos problemas de congestión. El problema, según el análisis, no radica únicamente en la traza interna de la capital costarricense, sino en la dinámica metropolitana que incorpora municipios vecinos como Desamparados, Santa Ana y Santo Domingo.