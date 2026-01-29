Foro CAF: Robinson advierte que 'los desequilibrios también pueden ser motores de innovación'

Para James Robinson, Premio Nobel de Economía 2024, ese desequilibrio estructural explica buena parte del rezago de la región, pero también es una fuente subestimada de innovación y creatividad.

América Latina vive una paradoja persistente: instituciones diseñadas para funcionar como en las economías avanzadas conviven con realidades sociales, productivas y políticas que no logran alinearse con ese ideal.

Así lo planteó durante su ponencia “The Latin American Disequilibrium”, presentada en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se desarrolla en Panamá.

El desequilibrio entre instituciones y realidad

Robinson partió de un diagnóstico conocido pero formulado desde un ángulo distinto: América Latina no carece de aspiraciones institucionales. Por el contrario, muchas de sus constituciones, marcos regulatorios y discursos públicos se alinean con estándares globales. El problema es la brecha persistente entre esas aspiraciones y la capacidad real del Estado para implementarlas.

Lejos de una mirada fatalista, el economista subrayó que ese desajuste ha dado lugar a formas alternativas de organización económica y social, que permiten a amplios sectores de la población adaptarse, sobrevivir y, en muchos casos, innovar frente a la ausencia de soluciones formales.

Reimaginar el sector informal

Uno de los ejes centrales de la exposición fue la necesidad de repensar el sector informal, tradicionalmente asociado a baja productividad y pobreza. Robinson no negó estas limitaciones, pero propuso una lectura más compleja: el sector informal también es un espacio de creatividad, redes sociales y soluciones prácticas.

A este fenómeno lo describió como el “+1”: una capa adicional de soluciones que emerge cuando el sector formal no llega. Basado en relaciones personales y confianza social, el sector informal:

● facilita el acceso a bienes y servicios a menor costo,

● democratiza el consumo,

● y en muchos casos complementa al sector formal en lugar de competir con él.