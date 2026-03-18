Cuba rechaza que Costa Rica cierre su embajada en La Habana "bajo presión"

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El Gobierno cubano rechazó la "decisión unilateral" de Costa Rica de cerrar su embajada en La Habana y reclamar la retirada de su personal diplomático del país centroamericano, decisión que consideró tomada "bajo presión de Estados Unidos".

Por Agencia EFE El Gobierno de Costa Rica anunció el cierre de su embajada en Cuba y expresó su "profunda preocupación" por el deterioro sostenido de los derechos humanos en la isla y el incremento de actos de represión contra sus ciudadanos. El canciller costarricense Arnoldo André Tinoco afirmó en conferencia de prensa que además de proceder con el cierre de la embajada de Costa Rica en Cuba, también solicitaron a la Cancillería de Cuba retirar al personal diplomático de la embajada en San José, excepto los funcionarios consulares.

"Hemos tomado la decisión de proceder con el cierre de la embajada de Costa Rica en la República de Cuba. (...) En el marco de esta decisión, se le solicita al Gobierno de Cuba proceder de manera recíproca, al retiro de su personal diplomático acreditado en nuestro país y mantener únicamente su representación consular", expresó André. El Gobierno cubano rechazó la "decisión unilateral" de Costa Rica de cerrar su embajada en La Habana y reclamar la retirada de su personal diplomático del país centroamericano, decisión que consideró tomada "bajo presión de Estados Unidos". "Bajo presión de Estados Unidos, Costa Rica limita sus relaciones con Cuba al ámbito consular", lamentó en una declaración el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de la isla, destacando que fue una "decisión unilateral" y "sin ofrecer argumento alguno".

DECISIÓN ARBITRARIA

Además, criticó que "sin ningún tipo de justificación e invocando una presunta e infundada reciprocidad", Costa Rica solicitara a Cuba retirar "al personal diplomático de su embajada en San José, señalando que ello no incluye al personal consular y administrativo, que podrá permanecer ejerciendo sus funciones". "Se trata de una decisión arbitraria, evidentemente adoptada bajo presión y sin tener en consideración los intereses nacionales y de ese pueblo hermano", señaló la declaración. A juicio del Minrex, Costa Rica "exhibe un historial de subordinación a la política de los Estados Unidos contra Cuba" y, con este último paso "se suma una vez más a la ofensiva" de Washington "en sus renovados intentos por aislar" a Cuba del resto del continente. "Al igual que hace 60 años, fracasará en el empeño. Nada podrá distanciar a los pueblos de Cuba y Costa Rica, unidos por lazos indisolubles de una historia común, abonada por grandes próceres de la independencia cubana como Martí y Maceo", concluyó la Cancillería.