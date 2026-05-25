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Costa Rica reduce su deuda a 59,2 % del PIB y baja pago de intereses

Aunque la deuda de Costa Rica creció 1,5 % durante el primer trimestre de 2026 respecto al cierre del año anterior, el aumento se mantuvo muy por debajo del promedio histórico observado entre 2009 y 2026, que ronda el 12,6 %.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica volvió a mostrar señales de mejora al cierre de marzo de 2026, mientras el pago de intereses de la deuda pública registró una reducción interanual, según los más recientes datos divulgados por el Ministerio de Hacienda. La cartera informó que la razón deuda/PIB se ubicó en 59,2 %, por debajo del 60,4 % reportado al cierre de 2025. La disminución de 1,2 puntos porcentuales es vista por Hacienda como una señal de estabilidad en las finanzas públicas, en un contexto internacional marcado por tasas de interés todavía elevadas.

Aunque la deuda creció 1,5 % durante el primer trimestre de 2026 respecto al cierre del año anterior, el aumento se mantuvo muy por debajo del promedio histórico observado entre 2009 y 2026, que ronda el 12,6 %. Otro de los indicadores destacados por Hacienda fue la disminución en el costo del servicio de la deuda. El pago de intereses cayó 2,3 % interanual y ascendió a ₡670.804 millones, equivalentes a unos US$1.320 millones. Ese monto representa el 1,3 % del PIB costarricense. El viceministro de Egresos, Luis Molina Chacón, aseguró que los resultados reflejan la confianza de los mercados internacionales en la disciplina fiscal del país. “Las tasas de interés internacionales siguen altas y exigen prudencia; por eso el valor de estos resultados está en su consistencia. Una deuda por debajo del 60 % del PIB, superávits primarios sostenidos y un servicio de intereses que disminuye son las señales que el mercado lee y reconoce”, señaló el funcionario.