Costa Rica: segundo caso de sarampión y realiza investigación epidemiológica

Costa Rica, que no registra casos endémicos de sarampión desde 1999 , contabiliza desde entonces 15 casos importados, el último de ellos se confirmó el pasado 14 de febrero en una niña mexicana de 4 años de edad, cuya salud evoluciona bien.

El caso confirmado este lunes es una mujer adulta, quien se encuentra en estado estable de salud , detalló el Ministerio de Salud, que no brindó detalles del contagio pues debe llevar a cabo la investigación epidemiológica respectiva.

El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este lunes el segundo caso de sarampión del año, ante lo cual lleva a cabo una investigación epidemiológica que ha obligado a suspender las lecciones en un colegio de secundaria en la provincia de San José (centro).

"Como parte de las acciones preventivas y con el objetivo de completar los análisis de laboratorio y el seguimiento epidemiológico correspondiente, el Ministerio de Salud le solicito al Ministerio de Educación Pública, la suspensión temporal de lecciones en el Liceo de Moravia (San José) durante este lunes 9 de marzo, así como la suspensión preventiva de actividades vinculadas a un programa del Ministerio de Cultura y Juventud", explicó la entidad.

Según el Ministerio de Salud, esta medida tiene como propósito permitir que los equipos técnicos del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social "continúen con la identificación de contactos, verificación de esquemas de vacunación y análisis clínicos necesarios relacionados con el caso, con el fin de proteger la salud de la comunidad educativa y de la población en general".

La entidad hizo un llamado a la población a mantenerse atenta ante la presencia de síntomas compatibles con esta enfermedad, entre ellos fiebre alta mayor a 39 grados, dolor o malestar general en el cuerpo, secreción nasal, tos, conjuntivitis y brotes o manchas en la piel.

En caso de presentar alguno de estos síntomas, las autoridades pidieron a la población acudir de inmediato al centro de salud más cercano para su valoración médica.

El pasado 17 de febrero las autoridades de Costa Rica lanzaron una campaña de vacunación contra el sarampión ante el aumento de casos en el continente americano.

En el marco de esa campaña los centros de salud costarricenses están aplicando la vacuna contra el sarampión, que forma parte del esquema básico del país, a personas entre 20 y 39 años que viajen a destinos de riesgo de contagio.

En Costa Rica, el esquema oficial contempla dos dosis de la vacuna triple viral (SRP): a los 15 meses y a los 4 años de edad, por lo que las autoridades instaron a la población a verificar que los niños cuenten con el esquema completo.