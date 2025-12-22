Panamá acumula 25 muertes por dengue y más de 15.000 casos

Centroamérica & Mundo

Los casos de dengue crecieron un 94 % y las muertes sumaron 52 al cierre de 2024 en Panamá, casi el triple de las registradas el año anterior, según las estadísticas del Ministerio de Salud.

Por Agencia EFE Las autoridades sanitarias de Panamá informaron que se han registrado 25 muertes por dengue y 15.098 casos de la enfermedad hasta la semana epidemiológica 48 (del 23 al 29 de noviembre pasado). Hasta el pasado 29 de noviembre, 1.474 pacientes requirieron hospitalización y 103 se clasificaron como graves, detalló el Ministerio de Salud (MINSA).

El área metropolitana y San Miguelito, en la capital, acumulan la mayoría de casos, con 7.242. Las defunciones por la enfermedad se han registrado en casi todas las regiones del país, siendo la provincia occidental de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, la que registra la mayor cantidad, con cinco muertes, seguida de la vecina Bocas del Toro con cuatro y el área metropolitana con tres. La tasa de incidencia nacional en la semana epidemiológica 48 del año en curso es de 330 casos por 100.000 habitantes. La mayoría de los contagios se registran en personas de entre los 10 y 49 años, indica la información oficial.