Panamá acelera definiciones sobre el Canal para despejar incertidumbre entre inversores

Centroamérica & Mundo

Con pliegos de precalificación para nuevos proyectos portuarios y un gasoducto interoceánico, y un plan de transición que garantiza la continuidad operativa tras el fallo judicial, el Gobierno panameño busca dar señales claras de estabilidad, previsibilidad y seguridad jurídica.

Por revistaeyn.com El Gobierno de Panamá aceleró en los últimos días una serie de decisiones estratégicas en torno al Canal de Panamá con un objetivo explícito: evitar zonas grises que puedan generar incertidumbre entre inversionistas, operadores logísticos y actores del comercio internacional. En ese marco, el Canal de Panamá publicó los pliegos de precalificación para dos grandes iniciativas de infraestructura —el desarrollo de nuevas terminales portuarias en el Atlántico y el Pacífico, y la construcción de un corredor energético o gasoducto interoceánico— al tiempo que las autoridades marítimas emitieron un comunicado oficial garantizando la continuidad operativa de los puertos de Balboa y Cristóbal, tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Avance en licitaciones estratégicas

Los pliegos de precalificación, disponibles en el sitio oficial del Canal de Panamá, constituyen un paso clave en el proceso de selección de futuros concesionarios. En ellos se detallan los requisitos técnicos, financieros y legales que deberán cumplir las empresas interesadas, cuya documentación será evaluada por una Junta Técnica conforme a criterios previamente establecidos.

La Junta Directiva del Canal aprobó la publicación de estos pliegos luego de un proceso de acercamiento al mercado que incluyó reuniones individuales con empresas del sector energético y marítimo, realizadas entre septiembre y octubre de 2025, así como encuentros posteriores con potenciales participantes para recibir retroalimentación técnica y validar supuestos de mercado. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

Corredor energético interoceánico

La iniciativa del corredor energético contempla la construcción de un gasoducto de aproximadamente 76 kilómetros, con acceso a terminales tanto en el Atlántico como en el Pacífico. El proyecto está diseñado para transportar propano, butano y etano, con una capacidad estimada de hasta 2,5 millones de barriles diarios, sin requerir tránsito por las esclusas del Canal ni consumo adicional de agua dulce. Durante la etapa de consultas preliminares participaron empresas y fondos internacionales de primer nivel, entre ellos ExxonMobil, Chevron, Energy Transfer, Enterprise Products Partners, Phillips 66, Sumitomo Corporation, Itochu, ENEOS, Vopak, ONEOK y Fortress Investment Group, lo que refleja el interés del sector privado global en esta infraestructura.

Nuevas terminales portuarias en ambos océanos

En paralelo, el Canal de Panamá impulsa el desarrollo de dos terminales portuarias de trasbordo de contenedores, una en cada océano, con el objetivo de incrementar la capacidad nacional de trasbordo entre 5 y 6 millones de TEU adicionales por año.

El proyecto apunta a consolidar a Panamá como un centro intermodal competitivo a escala global. En las reuniones exploratorias participaron operadores portuarios internacionales como APM Terminals, DP World, PSA International, CMA Terminals, Terminal Investment Limited, SSA Marine–Grupo Carrix, Cosco Shipping Ports y Evergreen, entre otros. Como parte de esta estrategia, la Junta Directiva del Canal autorizó además una operación de compraventa de terrenos con el Ministerio de Economía y Finanzas para asegurar áreas clave destinadas al desarrollo de proyectos logísticos estratégicos.

Garantía de continuidad tras el fallo judicial

En un movimiento complementario, la Autoridad Marítima de Panamá informó que, tras la declaración de inconstitucionalidad de la concesión otorgada a Panama Ports Company, el Estado activó un plan técnico de transición operativa para garantizar la continuidad de las actividades en los puertos de Cristóbal y Balboa. Según el comunicado oficial, los servicios portuarios esenciales continúan operando con normalidad, sin interrupciones y con niveles óptimos de productividad y eficiencia. El Gobierno confirmó que, cumpliendo los procesos legales, contará con el apoyo especializado de APM Terminals como administrador temporal durante el período de transición. Las autoridades reiteraron su intención de avanzar hacia una transición ordenada y coordinada con Panama Ports Company, filial del grupo CK Hutchison Holdings, y subrayaron el compromiso del país con el Estado de derecho, la estabilidad del sistema portuario y la confianza de navieras, inversionistas y socios comerciales internacionales.

Señales al mercado