Costa Rica con padrón electoral de 3,7 millones para elecciones 2026

POR EFE

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica informó este viernes que el país registra 3.731.788 millones de costarricenses que podrán votar en las próximas elecciones para elegir al presidente nacional que gobernará durante el periodo 2026-2030.

En los próximos comicios, programados para 1 de febrero de 2026, están llamados a votar 1.881.567 mujeres y 1.850.221 hombres, lo que representa un aumento del 4,3 % de del padrón electoral en comparación al de 2022.

"El 44% del padrón, equivalente a poco más de 1,65 millones de votantes, se encuentra ubicado en el grupo de edad comprendido entre los 18 y 39 años. Por otra parte, 67.270 personas podrán votar en los 49 consulados ubicados en 42 países", explicó el TSE en su reporte.