Crisis de vivienda en Iberoamérica: informalidad, falta de acceso y cambio climático

Centroamérica & Mundo

Se estima que el 60 % de los daños generados a la infraestructura de las ciudades por fenómenos climáticos y desastres naturales son a viviendas.

Por Agencia EFE Tres de cada cuatro ciudadanos iberoamericanos viven en contextos urbanos y sufren la crisis global de la vivienda, marcada en la región por la informalidad, el difícil acceso a "un techo donde vivir" y los efectos del cambio climático. "Tenemos una crisis global de vivienda en el mundo", aseguró Elkin Velásquez, director regional de ONU Hábitat para América y el Caribe, en el marco del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas que reunió este lunes en Madrid a una treintena de alcaldes y alcaldesas de la región.

El experto advirtió que alrededor del mundo "hay 3.000 millones de personas que no tienen acceso a vivienda adecuada", pero "adicionalmente tenemos 1.000 millones de personas viviendo en situación de informalidad". "En América Latina es un tema que tiene que ver uno con el suelo, necesitamos más suelo habilitado para construir vivienda", y en segundo lugar destaca "el tema de las viviendas y los barrios informales", explicó Velásquez. En esa misma línea, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, dijo a EFE que su ciudad, por ejemplo, "tiene muchas zonas que son autoconstruidas", de ahí que exista una necesidad de "incorporar una política de mejoramiento de vivienda para mejorar las condiciones de habitabilidad". Desde su punto de vista es importante "atacar el déficit cualitativo de las viviendas y no cuantitativo solamente". Por su parte, el alcalde de Quito, Ecuador Pabel Muñoz, señaló que "no se han explorado en la forma en la que deberían las alternativas públicas". A su juicio, no se debe hablar únicamente de vivienda de interés social, "sino también de posibilidades de arrendamiento social". Para lograrlo, apuntó al "reciclaje de edificios en zonas que se fueron quedando despobladas". Adelantó que en su ciudad pronto comenzarán "reciclando" un inmueble en el centro y lo van "a convertir en vivienda social, en vivienda para estudiantes sobre todo".

Del "techo de cristal" al techo para vivir

Mientras, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, destacó el papel protagónico de los gobiernos locales. Como alcalde anfitrión de este encuentro y en medio de la crisis de vivienda en España, Martínez-Almeida compartió su visión centrada en aumentar la oferta y criticó las políticas restrictivas. La alcaldesa de Sucre (Bolivia), Fátima Tardío, la única mujer entre los ediles asistentes, habló de los retos de género.