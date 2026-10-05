Estudio: 75% de latinos recorta otros gastos para cubrir el de vivienda

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Más del 80 % de la población de América Latina y el Caribe vive en zonas urbanas o periurbanas, lo que hace que el encarecimiento de las viviendas en las ciudades empuje a muchas familias hacia zonas periféricas, alejadas de sus empleos y obligadas a asumir mayores costos y tiempos de transporte.

Por Agencia EFE El costo de la vivienda está llevando a tres de cada cuatro personas en América Latina y el Caribe a reducir otros gastos, utilizar sus ahorros o asumir trabajos adicionales, según un estudio de la ONG Hábitat para la Humanidad. La investigación 'Un hogar, pero ¿a qué costo?' agrega que en Latinoamérica y el Caribe se suman otras complicaciones, como la informalidad laboral, el déficit cualitativo de vivienda y dificultades para acceder a financiación.

El estudio, que en su versión global recoge experiencias de 30.758 personas en 22 países, apunta que el 75 % de los encuestados redujo al menos un gasto durante el último año para cubrir los costos de vivienda: el 33 % recortó gastos en alimentos, el 32 % utilizó ahorros o fondos de emergencia y el 13 % retrasó o evitó atención médica. En América Latina y el Caribe, el problema se desarrolla sobre una estructura habitacional marcada por un déficit. Según el vicepresidente de Área para la región de Hábitat para la Humanidad, Ernesto Castro, afecta a más del 40 % de la población, mientras unos 120 millones de personas viven en asentamientos informales y más del 78 % de la población económicamente activa trabaja en la informalidad. "Las familias no tienen los recursos para acceder a una vivienda o muchas veces a un alquiler y, por la altísima informalidad, no pueden acceder al financiamiento. Entonces, esto se convierte en una doble exclusión", explica Castro.