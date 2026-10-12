Informe: Pobreza multidimensional aumentó por primera vez desde 2010

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La actualización del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) global revela que más de la mitad de los 1.200 millones de personas en situación de pobreza multidimensional, alrededor de 617 millones, son niños, y que el 83 % vive en zonas rurales.

Por revistaeyn.com El número de personas que viven en situación de pobreza multidimensional ha aumentado por primera vez desde el lanzamiento del índice en 2010, hasta alcanzar los 1.200 millones, según la actualización de 2026 del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) global, publicada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) de la Universidad de Oxford. La actualización revela que más de la mitad de los 1.200 millones de personas en situación de pobreza multidimensional, alrededor de 617 millones, son niños, y que el 83 % vive en zonas rurales.

Sin embargo, también muestra que muchos países siguen avanzando; algunos han logrado reducir la pobreza de forma rápida y a gran escala. En conjunto, estos hallazgos ponen de relieve tanto la urgencia de redoblar los esfuerzos como la posibilidad de lograr resultados. El administrador del PNUD, Alexander De Croo, afirmó: “El aumento de la pobreza debería ser una alerta para el mundo. Detrás de estas cifras hay 1.200 millones de personas que enfrentan privaciones que se refuerzan entre sí: hambre, falta de acceso a la educación y carencia de agua potable o electricidad”. El IPM global va más allá de los ingresos para reflejar cómo las personas viven la pobreza día a día. El índice considera que una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional si sufre privaciones en al menos un tercio de los diez indicadores ponderados en salud, educación y nivel de vida. El más reciente IPM global revela que 1.200 millones de personas viven en situación de pobreza multidimensional aguda. Esto representa 51,5 millones más que la actualización previa y constituye el primer aumento registrado desde la creación del índice en 2010. Parte de este aumento se debe al crecimiento demográfico. En los 95 países sin nuevos datos de encuestas sobre pobreza este año, el total de personas contabilizadas como pobres aumentó en 15,8 millones.