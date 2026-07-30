BCIE aprueba US$50 millones para fortalecer el acceso a vivienda en El Salvador

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un incremento de US$50 millones a la Línea Global de Crédito (LGC) otorgada al Fondo Social para la Vivienda (FSV) de El Salvador, alcanzando un monto total de US$103.7 millones, con el propósito de continuar apoyando el acceso a vivienda digna para las familias salvadoreñas.

A la fecha, a través de esta Línea Global de Crédito se han otorgado créditos a 2,403 mujeres y 3,591 hombres, con una ejecución del 99.55 % de los fondos disponibles, evidenciando la efectividad del crédito y la creciente demanda de financiamiento habitacional en el país.

Con este incremento, se contribuirá a la reducción del déficit habitacional cuantitativo del país, mediante el otorgamiento de subpréstamos para la adquisición de vivienda nueva o usada, facilitando la adquisición de vivienda de interés social.

Se espera otorgar alrededor de 1,250 créditos, de los cuales el 50 % estará destinado a mujeres, beneficiando a un total de 3,875 personas.