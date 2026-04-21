Crisis en Oriente Medio arroja oportunidad para petróleo de Latinoamérica

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Rystad Energy estima que si los precios del barril de petróleo se mantienen en torno a US$100 de manera sostenida, eso podría desbloquear hasta 2,1 millones de barriles diarios en suministro de crudo adicional de toda Suramérica para mediados de la década de 2030.

Por Agencia EFE La crisis en Oriente Medio y su impacto en el estrecho de Ormuz arrojaron una oportunidad de crecimiento para los países productores de petróleo en Latinoamérica, incluyendo Venezuela, según un análisis publicado por la firma Rystad Energy. Rystad Energy estima que si los precios del barril de petróleo se mantienen en torno a US$100 de manera sostenida, eso podría "desbloquear hasta 2,1 millones de barriles diarios (mbd) en suministro de crudo adicional de toda Suramérica para mediados de la década de 2030", indicó un comunicado.

La analista Rhadika Bansal, una de las responsables en la investigación de petróleo y gas, resaltó que las cadenas de suministro están "peligrosamente concentradas" en torno al estrecho de Ormuz, lo que ha disparado los precios pero también expuesto la oportunidad para la región americana. "Suramérica está ahora posicionada como la fuente incremental de suministro más trascendental del mundo. La región ofrece escala, calidad geológica y una relativa estabilidad política, exactamente en el momento en que el mundo busca alternativas para comprar", destacó. La fuente más inmediata de crecimiento está en los proyectos 'offshore' (marinos) en Brasil, Guyana y Surinam, cuya aceleración "podría aportar más de 1 mbd de petróleo equivalente en la próxima década", aunque señaló la importancia de "adelantar las decisiones finales de inversión" y "no expandir los activos existentes". Fuera de esos tres polos, agregó, Venezuela "ha vuelto a la conversación sobre la oferta mundial tras la captura en enero del presidente Nicolás Maduro y la caída en la disponibilidad de los crudos agrios, medianos a pesados, procedentes de Oriente Medio".