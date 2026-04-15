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Suministro de gas de EEUU será clave para empresas de Centroamérica, dice Fitch

El alto el fuego ha reducido la probabilidad de una guerra prolongada, pero persiste la incertidumbre en torno al éxito de las negociaciones, el acceso continuo a través del estrecho de Ormuz y cualquier efecto persistente sobre los precios del petróleo y la inflación, según Fitch Ratings.

  • Suministro de gas de EEUU será clave para empresas de Centroamérica, dice Fitch

    Las empresas latinoamericanas están más directamente expuestas a los precios más altos del petróleo y a los efectos dominó sobre la inflación y los tipos de interés, según Fitch Ratings. Foto de iStock
2026-04-15

Por revistaeyn.com

Las empresas latinoamericanas enfrentan un riesgo crediticio significativo debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán, con implicaciones que varían significativamente según el país y el sector, según Fitch Ratings.

El alto el fuego ha reducido la probabilidad de una guerra prolongada, pero persiste la incertidumbre en torno al éxito de las negociaciones, el acceso continuo a través del estrecho de Ormuz y cualquier efecto persistente sobre los precios del petróleo y la inflación.

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Las empresas latinoamericanas están más directamente expuestas a los precios más altos del petróleo y a los efectos dominó sobre la inflación y los tipos de interés, e indirectamente, a través de la destrucción de la demanda.

El escenario adverso de Fitch asume que el Estrecho de Ormuz permanece efectivamente cerrado hasta mayo, que los precios del petróleo promedian US$100 por barril en 2026, que los mercados bursátiles globales caen un 10 % y que los diferenciales del índice de bonos de mercados emergentes aumenten 100 puntos básicos.

En este escenario, se esperaría que nueve de los 36 sectores seguidos por Fitch enfrentaran amenazas materiales o alguna amenaza a las calificaciones, mientras que un sector, petróleo y gas, se beneficiaría.

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El impacto en los 26 sectores restantes sería limitado. Las empresas de Colombia y Argentina enfrentan una mayor exposición a la volatilidad internacional de los precios del GNL, mientras que México, Perú, Chile y Centroamérica se benefician de factores mitigantes, incluyendo el suministro de gas vinculado a Estados Unidos, la producción nacional y los mecanismos contractuales de paso de combustible.

Por su parte, las compañías brasileñas serían las más vulnerables a nuestro escenario adverso debido a la probabilidad de que los recortes de tipos de interés de los bancos centrales se ralenticen, lo que sobrecargaría aún más los ya debilitados flujos de caja corporativos y la flexibilidad de financiación, apunta Fitch Ratings.

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