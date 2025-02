Crisis migratoria: unos 200.000 migrantes de la región serían deportados

Los guatemaltecos son la comunidad con mayor migración. En este momento hay 5,4 millones de migrantes que envían remesas y ellos representan el 70% de la población migrante total (el resto son quienes no envían dinero y 9%-10% aproximadamente que son menores de edad).

Sí, quienes tienen un TPS expirado o no renovado. También, la terminación o no renovación del programa Beneficiarios de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) podría resultar en deportaciones; después está todo el grupo que incluye a los que están en situación irregular en el país.

Creo que el programa “Quédate en México” tendrá bajo perfil. México se prepara para una batalla legal y política, pero tiene una perspectiva no confrontativa.

-¿Desde la diplomacia, qué opciones hay?

La relación diplomática con la región puede ser un punto de comunicación, pero dependiendo del país. Guatemala tiene apertura, pero sabe que no es el favorito de la nueva Administración; Honduras ha alienado toda opción en el corto plazo; Nicaragua no tiene ningún acercamiento con Estados Unidos, pero la Administración Trump puede actuar sobre Nicaragua frente a sus acciones contra Estados Unidos.

Ellos han usado la liberación de presos como arma negociadora, y han agredido a Estados Unidos con migración y ataques a diplomáticos, así como también afectaron la relación comercial.

El Salvador es percibido como aliado de Estados Unidos y gozaría de algún tipo de privilegio en la política exterior. Es una relación difícil de abordar regionalmente.

-¿Está faltando coordinación entre los gobiernos de la región para enfrentar esta nueva realidad?

No hay mucho que hacer. Anteriormente, trataron de apelar calladamente a que no se deportaran a sus ciudadanos y que hubiera algún tipo de apoyo de reinserción; pero, realmente, los gobiernos de Centroamérica no han ofrecido una posición de apoyo material y concreto a sus connacionales. Es un problema crónico. Incluso, poco han hecho por apalancar las remesas.

-¿Como impactará el hecho de que EE.UU. haya declarado como “grupo terrorista” a los carteles?

Esto es un tema complicado porque tiene muchas implicancias sobre quién es sujeto de acciones terroristas y cómo se manifiestan esas acciones; es decir, la tipificación es muy burda por el momento.