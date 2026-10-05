El Salvador prevé recibir 20% más de turistas hondureños durante Semana Morazánica

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Durante la Semana Morazánica de 2025, las fronteras de El Amatillo, en La Unión, y El Poy, en Chalatenango, concentraron la mayor parte de los ingresos de visitantes hondureños.

Por revistaeyn.com El Salvador prevé recibir 58,522 turistas hondureños durante la Semana Morazánica, lo que representa un incremento de 20 % frente a los 48,768 visitantes registrados durante el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con las proyecciones oficiales del Ministerio de Turismo. El feriado hondureño, que este año se desarrolla del 5 al 9 de octubre, vuelve a posicionar a El Salvador como uno de los destinos elegidos por los viajeros de la nación vecina para aprovechar sus días de descanso. El flujo comenzó a intensificarse desde el fin de semana, principalmente a través de los pasos fronterizos que conectan a ambos países.

Durante la Semana Morazánica de 2025, las fronteras de El Amatillo, en La Unión, y El Poy, en Chalatenango, concentraron la mayor parte de los ingresos de visitantes hondureños. El Amatillo representó 58 % de los cruces, mientras que El Poy aportó otro 27 %, convirtiéndose en los principales corredores terrestres para el turismo procedente de Honduras. Ante el aumento previsto de viajeros, las autoridades salvadoreñas desplegaron un operativo especial en los puntos fronterizos, con personal de distintas instituciones para agilizar los procesos migratorios y brindar atención a los turistas. La estrategia incluye asistencia durante el ingreso y la entrega de agua, café y alimentos típicos. Más allá de la atención en las fronteras, los visitantes también están aprovechando su estadía para recorrer destinos culturales y turísticos. El Centro Histórico de San Salvador figura entre los puntos de interés, con espacios como la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), el Teatro Nacional, la Catedral Metropolitana y el mausoleo del general Francisco Morazán.