El Salvador vivió el agosto "más seco" desde 1971 con temperaturas récords

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La cartera de Medio Ambiente publicó un boletín en el que señala que es el "mes de agosto más seco desde 1971", en el que se registró una caída del 57 % de la lluvia, para un acumulado de 134,9 milímetros por debajo del promedio de 313,6 milímetros.

Por Agencia EFE El Salvador vivió en 2026 el mes de agosto "más seco" desde que se llevan registros oficiales del comportamiento del clima en 1971, mientras que se ha decretado una alerta roja por la sequía influenciada por el fenómeno de El Niño, según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). "Agosto de 2026 cerró como el más seco del que se tiene registro, con lluvias muy por debajo del promedio y temperaturas excepcionalmente altas. En algunos puntos del país, incluso se establecieron nuevos récords de temperatura dentro del mismo mes", explicó la institución gubernamental en X.

La cartera de Medio Ambiente publicó un boletín en el que señala que es el "mes de agosto más seco desde 1971", en el que se registró una caída del 57 % de la lluvia, para un acumulado de 134,9 milímetros por debajo del promedio de 313,6 milímetros. A esto se añade que se registraron 15 récords de temperatura máxima y que la cifra más alta marcada por el termómetro fue de 44,2 grados Celsius. La cartera de Medio Ambiente apuntó que la canícula, evento en el que las temperaturas se elevan y las precipitaciones cesan temporalmente en la época lluviosa, "estuvo presente durante todo el mes y se mantiene a la fecha". La Dirección General de Protección Civil de El Salvador declaró el pasado 25 de agosto alerta roja por la sequía generada por el fenómeno El Niño, que tiene un pronóstico grave hacia finales de 2026 e inicios de 2027. "Es deber del Estado salvaguardar la vida, integridad, bienestar, medios de subsistencia y seguridad alimentaria de la población, mediante la adopción oportuna de medidas de prevención, preparación y reducción del riesgo de desastres ante escenarios de amenaza de origen hidrometeorológico y climático", apuntó Protección Civil.