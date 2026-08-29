El Salvador: Cuatro de cinco hidroeléctricas tienen disminución en embalses

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Las cifras consultadas de la Unidad de Transacciones (UT), que opera el mercado mayorista de electricidad en El Salvador, indican que cuatro de los cinco embalses de las generadoras de energía presentan disminución de sus niveles de agua.

Por Agencia EFE Los niveles de agua en los embalses de al menos cuatro centrales hidroeléctricas de El Salvador han bajado hasta un 3,45 % en lo que va del 2026, frente al mismo lapso de 2025, en momentos en los que el país se encuentra en alerta roja por la sequía provocada por el fenómeno de El Niño. Las cifras consultadas de la Unidad de Transacciones (UT), que opera el mercado mayorista de electricidad en El Salvador, indican que cuatro de los cinco embalses de las generadoras de energía presentan disminución de sus niveles de agua.

El embalse con mayor disminución es el 3 de Febrero, también conocido como El Chaparral, que pasó de 206,6 metros sobre el nivel del mar (msnm) en 2025 a 199,47 en la actualidad, para una disminución de 7,13 metros o el 3,45 %; le sigue Cerrón Grande con 236,90 msnm en comparación con los 240,10 de 2025, con una caída del 1,33 %. A lo anterior se suma la situación en el embalse de Guajoyo, cuyo nivel bajó 3,83 metros o 0,9 % pasando de 424,64 msnm a 420.81; por su parte la central de 5 de Noviembre tuvo una leve reducción con 178,24 msnm este 2026 frente a 178,39 en 2025, con una baja de apenas el 0,08 %. El único embalse que ha registrado un incremento de su nivel es el de la central 15 de Septiembre, que marca 47,44 msnm en 2026 y en 2025 tenía 46,66, para una subida de 0,78 metros o 1,67 %. El martes, la Dirección General de Protección Civil de El Salvador declaró alerta roja por la sequía generada por el fenómeno El Niño, que tiene un pronóstico grave hacia finales de 2026 e inicios de 2027. "Es deber del Estado salvaguardar la vida, integridad, bienestar, medios de subsistencia y seguridad alimentaria de la población, mediante la adopción oportuna de medidas de prevención, preparación y reducción del riesgo de desastres ante escenarios de amenaza de origen hidrometeorológico y climático", apuntó Protección Civil.