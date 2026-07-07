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Deuda externa de Nicaragua sube a US$16.352,6 millones, un 73,5 % del PIB

En tanto, el servicio pagado de la deuda externa fue de US$878,9 millones, de los cuales US$774,9 millones fueron pagos de deuda principal y US$104 millones pagos de intereses y comisiones, indicó el informe.

Por Agencia EFE Nicaragua cerró el primer trimestre de 2026 con una deuda externa de US$16.352,6 millones, lo que equivale al 73,5 % del producto interior bruto (PIB) del país (US$22.237,2 millones), informó el Banco Central nicaragüense. Del total del endeudamiento al finalizar marzo pasado, US$8.923,6 millones correspondieron al sector público (54,6 % del total) y US$7.429 millones al privado (45,4 % del total), precisó la autoridad monetaria en un informe.

La deuda externa total aumentó en US$107,5 millones (0,7 %) con respecto al saldo de diciembre de 2025 (US$16.245,12 millones), como resultado de aumentos de US$87 millones en la deuda externa pública y de US$20,5 millones en la deuda externa privada, explicó el ente emisor. Del total de la deuda externa, el 42,3 % fue con acreedores oficiales multilaterales, 30,5 % con acreedores oficiales bilaterales, 3,1 % con banca comercial y 24,1 % con proveedores y otros acreedores (incluye créditos comerciales con empresas relacionadas), según la entidad monetaria. En el primer trimestre de 2026, los desembolsos totales fueron de US$890,4 millones, de los cuales 87,1 % provino de acreedores privados y 12,9 % de acreedores oficiales, de acuerdo con la información. Del total de esos desembolsos, US$697,4 millones (78,3 % del total) fueron para el sector privado y US$193 millones de dólares (21,7 %) para el sector público, precisó el Banco Central.