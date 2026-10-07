Cartera de crédito neta del CBI alcanzó un crecimiento de 4,87% en agosto

Finanzas

Los depósitos del Centro Bancario Internacional alcanzaron US$120.889,1 millones, con un crecimiento interanual de 6,83%, equivalente a US$7.731,0 millones adicionales respecto a agosto de 2025.

Por revistaeyn.com El crecimiento de los depósitos, la expansión de la cartera crediticia y el fortalecimiento patrimonial marcaron el desempeño del Centro Bancario Internacional (CBI) de Panamá a agosto, que mantuvo una sólida posición financiera, respaldada por indicadores regulatorios de liquidez y solvencia que permanecieron por encima de los requerimientos establecidos. Los resultados, contenidos en el Informe de Actividad Bancaria (IAB) a agosto de 2026, divulgado por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), reflejan una evolución favorable de los principales componentes del balance y de la intermediación financiera, con una expansión de las captaciones y del crédito, acompañada por un mayor respaldo patrimonial.

Los depósitos del CBI alcanzaron US$120.889,1 millones, con un crecimiento interanual de 6,83%, equivalente a US$7.731,0 millones adicionales respecto a agosto de 2025. Por componente, los depósitos externos aumentaron 9.87 %, hasta alcanzar US$50,548.2 millones, mientras que los depósitos internos crecieron 4,75%, hasta US$70.340,9 millones. El mayor dinamismo del componente externo elevó su participación dentro de las captaciones de 40,7% a 41,8%. La cartera de crédito neta alcanzó US$104.468,3 millones, con un crecimiento interanual de 4,87%, equivalente a US$4.855,3 millones. La cartera interna se ubicó en US$64.250,5 millones, con un incremento de 2,26%, mientras que la cartera externa alcanzó US$40.217,7 millones, con un crecimiento de 9,33%. Mientras que, los nuevos créditos otorgados alcanzaron US$17.855 millones, con un incremento de aproximadamente 4% frente al mismo período de 2025. Solo en agosto, los nuevos créditos sumaron US$2.497 millones, un aumento de 26% respecto a agosto del año anterior.