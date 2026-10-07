Cartera de crédito neta del CBI alcanzó un crecimiento de 4,87% en agosto

Por revistaeyn.com
El crecimiento de los depósitos, la expansión de la cartera crediticia y el fortalecimiento patrimonial marcaron el desempeño del Centro Bancario Internacional (CBI) de Panamá a agosto, que mantuvo una sólida posición financiera, respaldada por indicadores regulatorios de liquidez y solvencia que permanecieron por encima de los requerimientos establecidos.
Los resultados, contenidos en el Informe de Actividad Bancaria (IAB) a agosto de 2026, divulgado por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), reflejan una evolución favorable de los principales componentes del balance y de la intermediación financiera, con una expansión de las captaciones y del crédito, acompañada por un mayor respaldo patrimonial.
Los depósitos del CBI alcanzaron US$120.889,1 millones, con un crecimiento interanual de 6,83%, equivalente a US$7.731,0 millones adicionales respecto a agosto de 2025.
Por componente, los depósitos externos aumentaron 9.87 %, hasta alcanzar US$50,548.2 millones, mientras que los depósitos internos crecieron 4,75%, hasta US$70.340,9 millones. El mayor dinamismo del componente externo elevó su participación dentro de las captaciones de 40,7% a 41,8%.
La cartera de crédito neta alcanzó US$104.468,3 millones, con un crecimiento interanual de 4,87%, equivalente a US$4.855,3 millones. La cartera interna se ubicó en US$64.250,5 millones, con un incremento de 2,26%, mientras que la cartera externa alcanzó US$40.217,7 millones, con un crecimiento de 9,33%.
Mientras que, los nuevos créditos otorgados alcanzaron US$17.855 millones, con un incremento de aproximadamente 4% frente al mismo período de 2025. Solo en agosto, los nuevos créditos sumaron US$2.497 millones, un aumento de 26% respecto a agosto del año anterior.
La evolución de ambos componentes evidencia el alcance regional del CBI, considerando que aproximadamente 71% del crecimiento de la cartera crediticia neta fue explicado por el componente externo.
En estos resultados se observa la positiva relación entre los depósitos y la cartera crediticia neta. Debido a que los depósitos crecieron a un ritmo superior al crédito, esta relación disminuyó de aproximadamente 88,0% en agosto de 2025 a 86,4% en 2026, reflejando una expansión de la base de depósitos superior al crecimiento de la cartera.
Por su parte, los activos totales del CBI alcanzaron US$169.433,4 millones, con un crecimiento interanual de 6,80%. La expansión estuvo impulsada principalmente por las inversiones netas en valores, que aumentaron 20,95%, hasta US$40.725,2 millones, y explicaron aproximadamente 65% del crecimiento del activo.
La cartera crediticia neta también contribuyó a esta expansión, mientras que los activos líquidos netos disminuyeron 7,43%.
Los indicadores prudenciales, por su parte, continúan reflejando una posición de fortaleza del sistema. la liquidez legal del Centro Bancario Nacional se ubicó en 57,02%, frente a 56,79% en agosto de 2025, mientras que la liquidez del Sistema Bancario Nacional aumentó de 51,51% a 55,02%. Ambos indicadores se mantuvieron ampliamente por encima del mínimo regulatorio de 30% y el Índice de Adecuación de Capital (IAC), correspondiente a junio de 2026, se ubicó en 15,72%, frente a 15,84% un año antes, manteniéndose por encima del mínimo regulatorio de 8% y de los requerimientos adicionales aplicables.
En cuanto a los resultados financieros, la utilidad neta del CBI alcanzó US$1.972,9 millones, con un crecimiento interanual de 0,32%. La generación operativa mostró un mayor dinamismo: el ingreso neto de intereses aumentó 4,37%, el ingreso de operaciones 10,67 % y la utilidad antes de provisiones 5,93%, hasta aproximadamente US$2.468,0 millones.
En conjunto, los resultados del informe reflejan la capacidad del CBI para mantener una intermediación financiera activa y atender las necesidades de financiamiento de los mercados que atiende, en un contexto de evolución positiva de sus principales indicadores financieros y prudenciales.