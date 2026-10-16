Avanza modernización portuaria en Guatemala para reducir tiempos y costos

Por revistaeyn.com
La modernización de los principales puertos de Guatemala comienza a reflejar avances operativos orientados a agilizar el movimiento de mercancías, reducir los tiempos de espera de los buques y mejorar la eficiencia de las operaciones logísticas, mediante inversiones en infraestructura, equipamiento y digitalización.
El viceministro de Transportes, Fernando Suriano, presentó los avances del proceso, que también contempla una reorganización institucional con la creación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN).
La hoja de ruta incluye la integración de su directorio, la designación de un gerente general y la definición de los recursos y responsabilidades de la nueva entidad.
En Puerto Quetzal, las mejoras incluyen la incorporación de dos remolcadores, dos grúas multipropósito y cuatro bandas para descargar graneles. El objetivo es acelerar la movilización de carga y disminuir los costos asociados con las operaciones portuarias.
Uno de los resultados reportados es la reducción de más de 51 buques en espera, hasta llegar a seis embarcaciones en fondeo al 11 de octubre de 2026, el nivel más bajo registrado en el período señalado.
Para los próximos años, los planes incluyen ampliar la infraestructura y desarrollar una terminal de graneles sólidos con inversión privada, diseñada para manejar más de 20,000 toneladas métricas diarias. También se prevé recuperar el muelle auxiliar e incorporar tecnología para reforzar la seguridad portuaria.
Por su parte, Puerto Santo Tomás avanza con la ampliación de sus patios, que sumarán 7,200 metros cuadrados de superficie y 350 espacios adicionales para contenedores. Las obras también abarcan la reparación y el reforzamiento del atracadero 3, así como la recuperación de profundidad para facilitar la continuidad de las operaciones.
Otro componente es la digitalización de los trámites, con la finalidad de reducir el uso de papel y agilizar la gestión administrativa. A mediano y largo plazo, se proyectan terminales especializadas para contenedores, cruceros y líquidos, además de ampliar el muelle comercial existente.
Con información de AGN