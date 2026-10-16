Avanza modernización portuaria en Guatemala para reducir tiempos y costos

Centroamérica & Mundo

En Puerto Quetzal, las mejoras incluyen la incorporación de dos remolcadores, dos grúas multipropósito y cuatro bandas para descargar graneles.

Por revistaeyn.com La modernización de los principales puertos de Guatemala comienza a reflejar avances operativos orientados a agilizar el movimiento de mercancías, reducir los tiempos de espera de los buques y mejorar la eficiencia de las operaciones logísticas, mediante inversiones en infraestructura, equipamiento y digitalización. El viceministro de Transportes, Fernando Suriano, presentó los avances del proceso, que también contempla una reorganización institucional con la creación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN).

La hoja de ruta incluye la integración de su directorio, la designación de un gerente general y la definición de los recursos y responsabilidades de la nueva entidad. En Puerto Quetzal, las mejoras incluyen la incorporación de dos remolcadores, dos grúas multipropósito y cuatro bandas para descargar graneles. El objetivo es acelerar la movilización de carga y disminuir los costos asociados con las operaciones portuarias. Uno de los resultados reportados es la reducción de más de 51 buques en espera, hasta llegar a seis embarcaciones en fondeo al 11 de octubre de 2026, el nivel más bajo registrado en el período señalado. Para los próximos años, los planes incluyen ampliar la infraestructura y desarrollar una terminal de graneles sólidos con inversión privada, diseñada para manejar más de 20,000 toneladas métricas diarias. También se prevé recuperar el muelle auxiliar e incorporar tecnología para reforzar la seguridad portuaria.